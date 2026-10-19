Принцесата на тениса с откровения за Джокович и Фриц: Бях шокирана!

Британска тенис звезда Ема Радукану отново насочи вниманието към случващото се зад кулисите в световния тур. Пред "Сън" шампионката от US Open 2021 — наричана с обич в Англия "принцесата на тениса" — разказа за атмосферата и динамиката в коридорите на „Ол Ингланд Клъб“, разкривайки подробности за разговорите си с Новак Джокович и приятелството си с Тейлър Фриц.

23-годишната тенисистка си спомни за момента, в който се засякла с рекордьора по титли от Големия шлем, и призна за първоначалната си изненада от отношението на сърбина.

„Спомням си отлично как погледнах към Новак и бях напълно шокирана, когато той дойде да говори с мен. Той ми даде фантастични съвети как да се справям с жестокото напрежение и очакванията на медиите тук, в Лондон. Той е невероятен ментор“, призна Радукану.

Запитана за слуховете и спекулациите около близостта си с американеца Тейлър Фриц, с когото прекарва време в тренировки и извън корта, тенисистката подходи към въпроса с усмивка:

„Тейлър е страхотен приятел, забавляваме се много и се смеем на всичко, което се пише за нас. В тура прекарваме много седмици на едни и същи места и е напълно естествено да изграждаме връзки. Хората просто обичат да създават драма там, където има само едно добро приятелство“, коментира тя.

Въпреки медийния шум британката увери, че концентрацията и високите ѝ амбиции в кариерата остават непокътнати.

„Най-голямата ми мечта, преди всичко, е да триумфирам на Уимбълдън. Това е турнирът, за който мечтая още от дете. Всеки ден работя с тази мисъл в главата и отлично знам колко високи изисквания са нужни, за да го постигна“, завърши британката.

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