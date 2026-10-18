Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Теодор Христов срещу перспективен мароканец на ринга на GLORY

  • 18 окт 2026 | 11:06
  • 185
  • 0
Теодор Христов срещу перспективен мароканец на ринга на GLORY

Теодор Христов ще се бори за нова възможност да се изправи срещу шампиона в полусредна категория на GLORY Чико Куаси. Двамата ще участват в турнира на Glory в полусредна категория на 12 декември в Арнхем. Те са в различни части на схемата, така че потенциално могат да се срещнат чак на финала, ако запишат по две победи.

Варненецът започва на четвъртфинала срещу талантливия мароканец Ануар Улед-Шаиб, съобщават от "Спортната джунгла". 23-годишният африканец направи име в риалити шоуто "House of Glory", където спечели титлата. Това му позволи да играе за пояса при 77-килограмовите срещу Енди Семелиър, но беше победен от нидерландеца. Оттогава Улед-Шаиб е с три поредни победи, а последния му успех е над съотборника на Стоян Копривленски – Кристиян Бая.

При успех Теодор Христов ще играе на полуфинал с победителя от двойката Джей Овермийр – Антонио Крайнович. Останалите битки в турнира са Дмитри Меншиков – Фикри Сабри и шампионът Чико Куаси – Мохамед Хамди.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

  • 18 окт 2026 | 07:11
  • 3911
  • 0
Отличен старт за българските боксьори на световното първенство до 19 години в Черна гора

Отличен старт за българските боксьори на световното първенство до 19 години в Черна гора

  • 17 окт 2026 | 21:45
  • 1222
  • 0
Любослав Григоров, Димитър Стоянов и Виктор Скерлев с титли в първия ден на държавния личен шампионат по джудо

Любослав Григоров, Димитър Стоянов и Виктор Скерлев с титли в първия ден на държавния личен шампионат по джудо

  • 17 окт 2026 | 19:03
  • 623
  • 0
България вече има медал на Световното първенство по сумо в Баку

България вече има медал на Световното първенство по сумо в Баку

  • 17 окт 2026 | 18:30
  • 987
  • 0
Станка Златева: Аз няма какво да обжалвам, давам пълномощно и новият президент да работи

Станка Златева: Аз няма какво да обжалвам, давам пълномощно и новият президент да работи

  • 17 окт 2026 | 17:45
  • 4219
  • 0
Тодор Ангелов: На хората им писна от интриги, всички искат да вървим напред

Тодор Ангелов: На хората им писна от интриги, всички искат да вървим напред

  • 17 окт 2026 | 17:04
  • 1390
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черноморец (Бургас) и Ботев (Пловдив)

11-те на Черноморец (Бургас) и Ботев (Пловдив)

  • 18 окт 2026 | 11:14
  • 580
  • 0
Несебър е първото препятствие на "червените"

Несебър е първото препятствие на "червените"

  • 18 окт 2026 | 07:45
  • 5367
  • 0
Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

  • 18 окт 2026 | 08:00
  • 5467
  • 0
Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

  • 18 окт 2026 | 07:11
  • 3911
  • 0
Купата продължава с пет мача - двата гранда излизат на сцената

Купата продължава с пет мача - двата гранда излизат на сцената

  • 18 окт 2026 | 11:20
  • 57042
  • 0
Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията

Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията

  • 18 окт 2026 | 10:45
  • 2892
  • 0