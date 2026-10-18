Теодор Христов срещу перспективен мароканец на ринга на GLORY

Теодор Христов ще се бори за нова възможност да се изправи срещу шампиона в полусредна категория на GLORY Чико Куаси. Двамата ще участват в турнира на Glory в полусредна категория на 12 декември в Арнхем. Те са в различни части на схемата, така че потенциално могат да се срещнат чак на финала, ако запишат по две победи.

Варненецът започва на четвъртфинала срещу талантливия мароканец Ануар Улед-Шаиб, съобщават от "Спортната джунгла". 23-годишният африканец направи име в риалити шоуто "House of Glory", където спечели титлата. Това му позволи да играе за пояса при 77-килограмовите срещу Енди Семелиър, но беше победен от нидерландеца. Оттогава Улед-Шаиб е с три поредни победи, а последния му успех е над съотборника на Стоян Копривленски – Кристиян Бая.

При успех Теодор Христов ще играе на полуфинал с победителя от двойката Джей Овермийр – Антонио Крайнович. Останалите битки в турнира са Дмитри Меншиков – Фикри Сабри и шампионът Чико Куаси – Мохамед Хамди.

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