Дебютант в UFC впечатли с нокаут за 27 секунди

Кристиан Перес направи шеметен дебют в UFC по време на бойна гала на UFC в Едмънтън, след като се разправи с ветерана Кайл Нелсън за по-малко от половин минута.

Перес, който бе мятан за един от най-големите фаворити на вечерта, бързо оправда високите очаквания. Срещата започна с висок интензитет от негова страна и атака в партер тип „Иманари“, но Нелсън отвърна с точен десен прав, който разклати баланса на съперника му. Това попадение моментално мотивира Перес, който премина в мощна офанзива и пласира унищожителна комбинация, която повали канадския ветеран на пода. Последвалата серия от тежки удари отгоре принуди рефера да прекрати двубоя в откриващия рунд.

С този успех Перес (16-2) затвърди отличните впечатления, след като си осигури договор през "Претендентските серии на Дейна Уайт" през август. Това е негова 13-а победа без да се стига до съдийско решение.

За Нелсън (17-8-1) това е второ поредно поражение с нокаут, като канадецът вече е бил побеждаван в три от последните си четири мача.

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