Състезателка на UFC получи шестмесечно наказание за допинг употреба

Състезателката на UFC Жаклин Аморим бе наказана с лишаване от състезателни права за срок от шест месеца поради нарушаване на антидопинговата политика на организацията.

Антидопинговата агенция за бойни спортове (КСАД) обяви в петък, че Аморим е приела шестмесечната санкция, след като е дала положителна проба за минимални количества остарин. Веществото попада в класа на анаболните агенти и е забранено за употреба. Остаринът е бил открит в извънсъстезателни проби, взети от състезателката на 29 юли 2026 г. и 17 август 2026 г. във Форт Лодърдейл, Флорида, като двата случая са обединени в едно общо нарушение.

От КСАД съобщиха, че Аморим е оказала пълно съдействие по време на разследването. Експертите са заключили, че неблагоприятните резултати са следствие от замърсяване с ниски нива на остарин, а не от умишлен прием на препарата. От организацията допълват, че това замърсяване не е предоставило на боеца „никакво значително спортно предимство“.

Наказанието на бразилката влиза в сила със задна дата, считано от 17 август, когато тя е била официално уведомена за положителния тест и временно отстранена. Срокът на санкцията изтича на 17 февруари 2027 г.

За последно Аморим се качи в октагона на събитието UFC Макао на 30 май, където постигна победа над Лома Лукбунми с ключ на ръката (армбар) още в първия рунд.

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