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Фулъм постигна първата си победа в Премиър лийг за сезона

  • 17 окт 2026 | 19:20
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Фулъм постигна първата си победа в Премиър лийг през сезона, след като надделя с 1:0 над Хъл Сити на „Крейвън Котидж“ в мач от седмия кръг. Алекс Иуоби (33') отбеляза единственото попадение в срещата, а лондончани трябваше да удържат натиска в заключителните минути, след като Райън Сесеньон получи червен картон в добавеното време.

Домакините бяха по-активният отбор през по-голямата част от двубоя и създадоха значително повече голови положения. Фулъм владееше топката и търсеше пролуки в отбраната на съперника, а в 33-ата минута Иуоби се разписа след подаване на Сандер Берге. Хъл трудно стигаше до опасности пред вратата на Бернд Лено и не успя да отправи нито един точен удар в мача.

В края напрежението се повиши, след като Сесеньон бе изгонен в 90+4-ата минута. Хъл получи възможност да изравни от пряк свободен удар чрез Мохамед Белуми, но изпълнението му премина над напречната греда. Така Фулъм запази минималния си аванс и сложи край на трудната си серия в първенството, като успехът облекчи и напрежението върху мениджъра Алваро Арбелоа.

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Снимки: Gettyimages

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