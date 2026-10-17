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Майнц с пета поредна победа като гост

  • 17 окт 2026 | 18:42
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Майнц с пета поредна победа като гост

Майнц записа пета поредна победа като гост в Бундеслигата за първи път в историята си. Тя дойде на “Фелтинс Арена”, където стигна до успех с 1:0 над Шалке.

Домакините бяха завърши при нулеви равенства последните си два домакински мача, а основна заслуга за това имаше Лорис Кариус. Бившият вратар на Ливърпул днес отново имаше работа и още в първата минута спря на два пъти Шералдо Бекер. Майнц доминираше и това даде резултата в 24-ата минута, когато поведе след гол на Филип Тиетц. Тимът на Мирон Муслич не успяваше да затрудни съперника и не създаваше нищо в предни позиции. Кариус пък трябваше да се намесва след удар от дистанция на Бекер.

Шалке не подобри много представянето си през втората част. Те владееха повече топката, но без да създават положения. Бекер пропусна една възможност да удвои преднината на Майнц. Домакините стигнаха до точен удар чак в 74-ата минута, но вратарят на съперника се справи с изстрела на Танака. След това той отрази и удар с глава на Хуан. В края на мача гостите бяха притиснати, но удържаха преднината си.

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Снимки: Imago

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