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Станка Златева: Аз няма какво да обжалвам, давам пълномощно и новият президент да работи

  • 17 окт 2026 | 17:45
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Станка Златева: Аз няма какво да обжалвам, давам пълномощно и новият президент да работи

Станка Златева няма намерение да обжалва решението на днешното Общо събрание (ОС) на Българска федерация по борба (БФ Борба), на което бе гласувано нейното освобождаване. На нейно място бе избран Тодор Ангелов, който бе подкрепен от над 90 клуба.

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„Аз няма какво да обжалвам. Давам пълномощно и новият президент да работи“, заяви тя след събранието.

Попитана дали е легитимно събранието, Златева отговори: „Аз не съм достатъчно компетентна, но троянският кон Белчо Горанов отново потопи хората, с които работи. Аз не искам да се занимавам повече с тази организация. Хората го искат (Тодор Ангелов), видяха какво ги чака, видяха кои хора са в Управителния съвет, видяха и какво следва“.

„Не мисля, че нещата са лични. За първи път видях... Едни хора, които искат да смачкат на всяка цена, без значение какви човешки животи са засегнати. Тръгвам си с облекчение“, добави тя.

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