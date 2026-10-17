Славия се справи с Шампион 2006 за първа победа за сезона

Славия се наложи над състава на Шампион 2006 със 73:62 (18:15, 20:19, 19:14, 16:14) като символичен гост в зала „Триадица“ в София в двубой от втория кръг в първенството на България по баскетбол за жени (А група).

Така „белите“ постигнаха първа победа при завръщането си в елита, след като на старта загубиха от Септември 97. Баскетболистките на Шампион 2006 пък започват сезона с поражение, тъй като почиваха в първия кръг.

Двата отбора изиграха равностойно първо полувреме, а в последните пет минути от него Славия навакса изоставане от 24:29 до 38:32 в своя полза при оставащи 16 секунди до почивката и след 20 минути игра водеше с 38:34.

„Белите“ не изпуснаха водачеството в третия период и увеличиха аванса си до 57:48 преди четвъртата част, в която Шампион 2006 се доближи на 4 точки, но не успя да предотврати загубата си.

Американката Даниел Мидълтън бе най-резултатна за успеха на Славия с 35 точки, 11 борби, 4 асистенции и 5 откраднати топки, а Николета Стойнова също оформи „дабъл-дабъл“ от 14 точки и 10 борби.

За Шампион 2006 Фатме Кичукова отбеляза 20 точки, 6 борби и 3 асистенции, докато с 16 точки и 6 борби завърши Елена Георгиева.

В следващия кръг от първенството при дамите тимът на Шампион 2006 ще гостува на Рилски спортист на 24 октомври, а отборът на Славия почива.

Снимка: Баскетболен Клуб Славия София/Фейсбук

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