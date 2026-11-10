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Следете НБА със Sportal.bg на живо: Осем мача тази нощ

  • 10 ное 2026 | 05:42
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Следете НБА със Sportal.bg на живо: Осем мача тази нощ

Новият турнирен ден в НБА предлага осем срещи в ранните часове на 10 ноември (вторник), чието развитие ще може да следите в Sportal.bg.

Програмата започва в 2:00 часа българско време с двубоя между Атланта Хоукс и Лос Анджелис Лейкърс. „Езерняците“ са лидери в Западната конференция с баланс 9-2, докато Атланта заема четвъртото място на Изток със 7-4. Лейкърс обаче ще бъде без Лука Дончич заради проблем с гърба, а тимът влиза в срещата след победа със 121:116 над Детройт, в която Остин Рийвс наниза 43 точки.

Също от 2:00 часа Детройт Пистънс приема Вашингтон Уизардс. Домакините са трети в Източната конференция с баланс 6-3, докато Вашингтон е девети с 4-6 и серия от три поредни поражения. Детройт ще бъде без Джейлън Дюрен, а за Уизардс Антъни Дейвис е под въпрос заради проблем с глезена.

Третият мач от 2:00 часа противопоставя Шарлът Хорнетс и Кливланд Кавалиърс. Кливланд е седми на Изток с баланс 5-5, докато Шарлът е десети с 3-7 и влиза в срещата след шест поредни загуби. Хорнетс отново ще бъде без Брандън Милър и Денис Шрьодер, докато Кавалиърс също има кадрови проблеми и ще бъде без Джарет Алън, Джейлън Тайсън и Сам Мерил.

От 2:30 часа Торонто Раптърс посреща Мемфис Гризлис. Торонто е шести в Източната конференция с баланс 5-4, докато Мемфис е седми на Запад с 6-3, след като започна сезона с шест поредни победи, но впоследствие допусна три последователни загуби. Кауай Ленард продължава да отсъства за Раптърс, а участието на Скоти Барнс и Иманюъл Куикли е под въпрос.

В 3:00 часа Далас Маверикс е домакин на Индиана Пейсърс. Маверикс е десети на Запад с баланс 6-4, докато Индиана заема 11-ата позиция на Изток с 3-7. Двата отбора вече се срещнаха веднъж през сезона, когато Далас спечели със 121:105. Пейсърс продължава да бъде без Тайрийз Халибъртън, докато Дерек Лайвли II няма да бъде на разположение за домакините.

От 3:30 часа предстои един от най-интересните мачове за вечерта между Хюстън Рокетс и Денвър Нъгетс. Хюстън е шести в Западната конференция с баланс 7-3, а Денвър е девети с 5-3. При Нъгетс има сериозна въпросителна около състава, като Никола Йокич, Джамал Мъри, Аарън Гордън, Крисчън Браун, Камерън Джонсън и Демар Дероузън са посочени като под въпрос, докато Рокетс ще бъде без Стивън Адамс и Клинт Капела.

В 4:00 часа Финикс Сънс приема Сан Антонио Спърс. „Шпорите“ са втори в Западната конференция с баланс 8-2 и се намират в серия от осем поредни победи след двете поражения в началото на сезона. Финикс е 12-и с 3-5, но влиза в срещата след два последователни успеха. Виктор Уембаняма се намира в отлична форма и в последните си три мача записва средно по 37 точки.

Последният мач от програмата започва в 5:00 часа, когато Голдън Стейт Уориърс приема Ню Орлиънс Пеликанс. „Воините“ са пети на Запад с баланс 7-3 и се намират в серия от седем поредни победи, докато Пеликанс е 11-и с 4-6. Стеф Къри реализира средно по 33,8 точки по време на победната серия на Голдън Стейт, а домакините ще опитат да завършат перфектно серията си от шест поредни срещи у дома. Ню Орлиънс пък играе във втора поредна вечер след гостуването си на Лос Анджелис Клипърс.

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