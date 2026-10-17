НБА на боксовия ринг: Майкъл Бийзли нокаутира Делонте Уест за едва 38 секунди

Бившият играч от НБА Майкъл Бийзли постигна светкавична победа с технически нокаут над друг изявявал се години наред в Лигата на извънземните баскетболист Делонте Уест в рамките на демонстративното боксово събитие "Бранд Риск 16".

Сблъсъкът между две от лудите глави се проведе в Маями и приключи още в началните секунди на първия рунд. 43-годишният Уест, който записа своя дебют на боксовия ринг, не успя да издържи на агресивния натиск на 37-годишния си съперник. След серия от точни попадения той падна на пода и не съумя да се изправи преди края на съдийското отброяване, което доведе до официалното прекратяване на мача в 38-ата секунда.

През май Бийзли претърпя загуба с предаване след задушаващ прийом от Ланс Стивънсън на сходно шоу от поредицата – "Бранд Риск 14".

🚨 MICHAEL BEASLEY KNOCKS OUT DELONTE WEST 🚨 https://t.co/1ddK7rDlTo — NBACentral (@TheDunkCentral) October 17, 2026

Delonte West just got TKO’d by Michael Beasley in the first round “I need a Narcan. Brain’s a little dizzy.” https://t.co/K5bjCRGNEq — Happy Punch (@HappyPunch) October 17, 2026

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Снимки: Gettyimages