НБА на боксовия ринг: Майкъл Бийзли нокаутира Делонте Уест за едва 38 секунди

Бившият играч от НБА Майкъл Бийзли постигна светкавична победа с технически нокаут над друг изявявал се години наред в Лигата на извънземните баскетболист Делонте Уест в рамките на демонстративното боксово събитие "Бранд Риск 16".
Сблъсъкът между две от лудите глави се проведе в Маями и приключи още в началните секунди на първия рунд. 43-годишният Уест, който записа своя дебют на боксовия ринг, не успя да издържи на агресивния натиск на 37-годишния си съперник. След серия от точни попадения той падна на пода и не съумя да се изправи преди края на съдийското отброяване, което доведе до официалното прекратяване на мача в 38-ата секунда.
През май Бийзли претърпя загуба с предаване след задушаващ прийом от Ланс Стивънсън на сходно шоу от поредицата – "Бранд Риск 14".
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