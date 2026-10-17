Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард

НБА на боксовия ринг: Майкъл Бийзли нокаутира Делонте Уест за едва 38 секунди

  • 17 окт 2026 | 13:55
  • 319
  • 0
НБА на боксовия ринг: Майкъл Бийзли нокаутира Делонте Уест за едва 38 секунди

Бившият играч от НБА Майкъл Бийзли постигна светкавична победа с технически нокаут над друг изявявал се години наред в Лигата на извънземните баскетболист Делонте Уест в рамките на демонстративното боксово събитие "Бранд Риск 16".

Сблъсъкът между две от лудите глави се проведе в Маями и приключи още в началните секунди на първия рунд. 43-годишният Уест, който записа своя дебют на боксовия ринг, не успя да издържи на агресивния натиск на 37-годишния си съперник. След серия от точни попадения той падна на пода и не съумя да се изправи преди края на съдийското отброяване, което доведе до официалното прекратяване на мача в 38-ата секунда.

През май Бийзли претърпя загуба с предаване след задушаващ прийом от Ланс Стивънсън на сходно шоу от поредицата – "Бранд Риск 14".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Булевард

"Червено, жълто, зелено" - необичайните тоалетни в РБ (Лайпциг)

"Червено, жълто, зелено" - необичайните тоалетни в РБ (Лайпциг)

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 1402
  • 1
Микел Мерино разкри как смяна на мястото в автобуса е спасило живота му

Микел Мерино разкри как смяна на мястото в автобуса е спасило живота му

  • 16 окт 2026 | 20:07
  • 2355
  • 0
Инфлуенсър остана по бельо в Париж

Инфлуенсър остана по бельо в Париж

  • 15 окт 2026 | 17:18
  • 4473
  • 2
Спортна журналистка пръска сексапил пред Айфеловата кула

Спортна журналистка пръска сексапил пред Айфеловата кула

  • 15 окт 2026 | 16:59
  • 4464
  • 2
Бивша на Роналдо напомни за перфектното си тяло

Бивша на Роналдо напомни за перфектното си тяло

  • 15 окт 2026 | 11:39
  • 5161
  • 3
Английски клуб с революционен план: ще го кара без мениджър, пък каквото стане

Английски клуб с революционен план: ще го кара без мениджър, пък каквото стане

  • 15 окт 2026 | 11:04
  • 3634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Отиде си наставникът на ЦСКА 1948

Тъжна вест! Отиде си наставникът на ЦСКА 1948

  • 17 окт 2026 | 13:34
  • 13926
  • 17
Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

Веласкес с добри новини за Сангаре и Бурас, заяви: Запознат съм с историята на Литекс, утре играем с различен отбор

  • 17 окт 2026 | 12:31
  • 11387
  • 39
Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

Локо (София) обърна Вихрен след спорен изравнителен гол и го изхвърли от Купата

  • 17 окт 2026 | 13:45
  • 7633
  • 15
Започна Общото събрание на БФ Борба, част от клубовете напуснаха събранието

Започна Общото събрание на БФ Борба, част от клубовете напуснаха събранието

  • 17 окт 2026 | 11:11
  • 11559
  • 14
Съставите на Евертън и Челси

Съставите на Евертън и Челси

  • 17 окт 2026 | 13:36
  • 868
  • 0
Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

  • 17 окт 2026 | 13:55
  • 21856
  • 4