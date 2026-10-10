Свърши ли кошмарът на "Сантиаго Бернабеу"

Пет смени на тревното покритие в рамките на един сезон, боядисване, за да се прикрие лошият му вид по телевизията, и критики от всички страни. В продължение на няколко сезона тревата на „Сантяго Бернабеу“ се превърна в един от най-големите проблеми на Реал Мадрид. Дори Пеп Гуардиола, чиито думи може би засегнаха най-силно ръководството на „белите“, се включи в критиките през 2024 година, преди четвъртфиналите на Шампионската лига.

„Следващото нещо, за което Флорентино трябва да се погрижи, е да направи добър терен, какъвто Реал Мадрид винаги е имал. Преди беше като мокет, като килим“, заяви Гуардиола без заобикалки.

Това беше един от най-тежките моменти в продължителната битка на клуба с проблем, за който отдавна се търсеше решение.

Сега в Реал Мадрид смятат, че най-после са намерили изход, пише Хоел дел Рио за “Марка” в анализ на ситуацията:

“Операцията, ускорена след мача между Маями Долфинс и Вашингтон Командърс, наложи тревното покритие да бъде подменено само за 72 часа, за да бъдат спазени сроковете през миналия сезон. Този път обаче имаше една съществена разлика. След като установиха, че долната конструкция е в добро състояние, от клуба решиха да запазят плочите и хибридната система от вшити влакна, вместо да премахнат целия материал и да започнат от нулата.

Върху тази основа беше положена новата трева, отглеждана в продължение на месеци от компанията Tapiz Verde в стопанство в северната част на провинция Касерес. Избраният сорт беше RyeBlue Deportivo – смес от 50% райграс и 50% ливадна метлица (Poa pratensis). Това е комбинация с високи експлоатационни качества, за която Реал Мадрид се надяваше, че най-накрая ще се окаже окончателното решение.

Именно тук в действие влязоха специалистите по поддръжката на тревните площи в клуба, които в крайна сметка изглежда са намерили правилния подход към подземната система за съхранение на терена, известна като „Хипогея“. Резултатите са много обнадеждаващи. На „Бернабеу“ са доволни от настоящото състояние на игрището и не планират нови смени на тревното покритие през сезона.

Това е ситуацията, към която клубът се стреми от години след проблеми, които в определен момент започнаха да тревожат дори самите футболисти.

Преди два сезона някои играчи поискаха подвижният покрив да бъде отворен, за да се провери дали по-продължителното излагане на открит въздух ще помогне за подобряване на тревното покритие. Имаше и футболисти, които предпочитаха да играят при отворен покрив.

Клубът обаче продължи да търси трайно решение на проблема. Рядкото отваряне на покрива също породи съмнения, но от Реал Мадрид настояват, че няма никакъв технически проблем с механизма.

Приоритетът е да се защити тревното покритие и да се поддържат условията, които специалистите смятат за най-подходящи за неговото съхранение. От клуба признават, че покривът се отваря рядко – да не кажем изобщо. Но причината е, че няма необходимост от това. Именно тази ситуация породи множество предположения в социалните мрежи относно неговата изправност.

Концертите продължават да бъдат големият нерешен проблем на „Сантяго Бернабеу“.

Реал Мадрид работи от месеци за преодоляване на проблемите с шума, които наложиха спирането на мащабните концерти. Извършват се дейности по шумоизолацията и се прилагат различни мерки, които да предотвратят разпространението на звука извън стадиона.

Засега обаче няма определена дата за завръщането на големите музикални събития. Всъщност, съдът освободи клуба от отговорност за шума, генериран по време на тези събития.

В решението си съдът посочва директно организаторите и лицата, които произвеждат или излъчват звука, като отговорни за спазването на ограниченията за шум, установени в нормативната уредба. Това е важна подкрепа за Реал Мадрид, макар и недостатъчна, за да разсее всички съмнения около завръщането на концертите. В клуба смятат, че извършените подобрения са позволили да се доближат до оптимално ниво на шумоизолация.

Укрепени са различни части на стадиона, за да се ограничи разпространението на звука навън. Специално внимание е отделено на входовете, затварящите конструкции и зоните, през които звуковите вълни могат да излизат извън съоръжението. От техническа и логистична гледна точка работата по структурната шумоизолация е практически на финалния етап на архитектурните довършителни дейности, като предстои провеждането на официални тестове за нивата на излъчвания шум.

План Б за печалба от „Бернабеу“

Пречката обаче вече не е само техническа. Правната несигурност и все още висящите съдебни спорове поставят под въпрос завръщането на големите концертни организатори, които се нуждаят от гаранции, преди отново да започнат да планират събития от подобен мащаб.

Към това се добавя и реформата на Закона за публичните прояви на автономната област Мадрид, която все още предстои. Междувременно Реал Мадрид продължава да търси начини да улесни завръщането на концертите. Сред обсъжданите възможности е концертите да започват по-рано, за да се намали въздействието върху живеещите в района и да се осигури по-добро съобразяване с ограниченията за шум.

Целта е да се използват направените подобрения и да се намери модел, който да позволи възстановяването на дейност, превърнала се в един от основните търговски проекти, свързани с обновения стадион. Докато това стане възможно, клубът продължава да развива и други начини за използване на „Сантяго Бернабеу“, включително корпоративни събития, галавечери, конгреси и частни тържества.

Тези дейности позволяват стадионът да продължи да генерира приходи, но не могат да заменят икономическото въздействие и медийния интерес, които носят мащабните концерти", завършва анализът на "Марка".

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Снимки: AI