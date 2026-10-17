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Пропадна мачът на Богдан Шумаров с Анпо

  • 17 окт 2026 | 11:17
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Пропадна мачът на Богдан Шумаров с Анпо

Битката между Богдан Шумаров и Рюкия Анпо пропадна. Двамата трябваше да участват тази сутрин в голямата галавечер на One в Токио в един от най-очакваните мачове.

Японецът не успя да премине теста за хидратация, въпреки че получи допълнителна възможност да стори това. Според правилата на One това означава, че Анпо не може да се бие.

„Какъв клоун. Прекосих половината свят, за да се бия, а той се отказа в последната минута“, коментира в социалните мрежи българският боец. Очакваше се тази среща да бъде претендентска, а победителят да се бие с шампиона Рейхиан Иирсъл за пояса на One в категория до 77 кг.

„Абсолютен срам“, добави пред FSI247.com треньорът на петреичанина Саид ел Бадауи.

Източник: www.jungle.bg

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