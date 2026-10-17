Колорадо разби Питсбърг

Нейтън Маккинън вкара гол и направи три асистенции, а Колорадо Аваланш спечели с 5:2 срещу Питсбърг Пенгуинс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така „лавините“ се изкачиха на второ място в Централната дивизия, а „пингвините“ са шести в Столичната.

Артури Лехконен вкара два пъти, а Габриел Ландеског и Ти Джей Хюз добавиха по едно попадение за Аваланш, които са с две победи и едно поражение в три мача за последните четири дни. Мартин Нечас записа три асистенции, Кейл Макар добави две, а Макензи Блекууд завърши с 29 спасявания.

Евгени Малкин и Брайън Ръст вкараха головете за Питсбърг, който е с баланс 1-4-1 в последните си шест мача. Артурс Силовс отрази 27 шайби за гостите.

Елиас Линдхолм вкара победния гол в последната част и Бостън Брюинс се наложи с 4:2 срещу Анахайм Дъкс. Давид Пастърнак, Фредерик Брюне и Матю Пойтрас нанизаха останалите попадения за „мечоците“, които оглавяват Атлантическата дивизия с 12 точки и равенство с втория Отава Сенатърс.

Тим Уолш и Бекет Сенеки бяха точни за Дъкс, които загубиха преднина от два гола и паднаха във втори пореден мач. Лукаш Достал спря 18 удара, но неговият отбор остана на четвърто място в Тихоокеанската дивизия на НХЛ с едва осем точки от седем мача.

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