Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Колорадо разби Питсбърг

  • 17 окт 2026 | 10:55
  • 149
  • 0
Колорадо разби Питсбърг

Нейтън Маккинън вкара гол и направи три асистенции, а Колорадо Аваланш спечели с 5:2 срещу Питсбърг Пенгуинс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така „лавините“ се изкачиха на второ място в Централната дивизия, а „пингвините“ са шести в Столичната.

Артури Лехконен вкара два пъти, а Габриел Ландеског и Ти Джей Хюз добавиха по едно попадение за Аваланш, които са с две победи и едно поражение в три мача за последните четири дни. Мартин Нечас записа три асистенции, Кейл Макар добави две, а Макензи Блекууд завърши с 29 спасявания.

Евгени Малкин и Брайън Ръст вкараха головете за Питсбърг, който е с баланс 1-4-1 в последните си шест мача. Артурс Силовс отрази 27 шайби за гостите.

Елиас Линдхолм вкара победния гол в последната част и Бостън Брюинс се наложи с 4:2 срещу Анахайм Дъкс. Давид Пастърнак, Фредерик Брюне и Матю Пойтрас нанизаха останалите попадения за „мечоците“, които  оглавяват Атлантическата дивизия с 12 точки и равенство с втория Отава Сенатърс.

Тим Уолш и Бекет Сенеки бяха точни за Дъкс, които загубиха преднина от два гола и паднаха във втори пореден мач. Лукаш Достал спря 18 удара, но неговият отбор остана на четвърто място в Тихоокеанската дивизия на НХЛ с едва осем точки от седем мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Варвара Абрамкина се нареди на пето място в кратката програма в Будапеща

Варвара Абрамкина се нареди на пето място в кратката програма в Будапеща

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 882
  • 0
Люк Хюз блесна с два гола при разгром на Девилс над Рейнджърс

Люк Хюз блесна с два гола при разгром на Девилс над Рейнджърс

  • 16 окт 2026 | 10:55
  • 503
  • 0
Марк Стоун заби три шайби за убедителен успех на Вегас срещу Калгари

Марк Стоун заби три шайби за убедителен успех на Вегас срещу Калгари

  • 16 окт 2026 | 10:43
  • 449
  • 0
Втори пореден хеттрик на Брейди Ткачук изведе Флорида до драматичен обрат срещу Ванкувър

Втори пореден хеттрик на Брейди Ткачук изведе Флорида до драматичен обрат срещу Ванкувър

  • 16 окт 2026 | 10:24
  • 1351
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 16 окт 2026 | 09:23
  • 460
  • 0
Александра Фейгин започва новия сезон в Будапеща

Александра Фейгин започва новия сезон в Будапеща

  • 16 окт 2026 | 08:44
  • 575
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА привлича човек от Бундеслигата по настояване на Гиздол

ЦСКА привлича човек от Бундеслигата по настояване на Гиздол

  • 17 окт 2026 | 09:33
  • 9044
  • 16
Днес е денят на Общото събрание на БФ Борба

Днес е денят на Общото събрание на БФ Борба

  • 17 окт 2026 | 09:06
  • 3620
  • 4
НЕК обясни ситуацията с феновете на Левски

НЕК обясни ситуацията с феновете на Левски

  • 17 окт 2026 | 09:21
  • 10122
  • 9
Вуцов е №1 в Лига Европа

Вуцов е №1 в Лига Европа

  • 17 окт 2026 | 09:33
  • 4510
  • 18
Купата на България продължава със 7 мача днес

Купата на България продължава със 7 мача днес

  • 17 окт 2026 | 09:48
  • 18132
  • 4
Летящата Барселона отива с едно наум на "Ла Картуха"

Летящата Барселона отива с едно наум на "Ла Картуха"

  • 17 окт 2026 | 06:04
  • 5694
  • 6