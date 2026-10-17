Президентът на ФАФА Слав Петков е номиниран за "Будител на годината" на БНР

Президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност (ФАФА) Слав Петков е номиниран за престижната награда на Българското национално радио „Будител на годината“.

Спортът е много повече от медали и победи. За Слав Петков той е път към равноправие, увереност и пълноценно участие в обществото. Като основател и председател на ФАФА вече повече от десетилетие той работи за това хората с интелектуални затруднения и синдром на Даун да имат възможности за спортно развитие и изява.

Благодарение на усилията на федерацията български състезатели участват в европейски и световни първенства и доказват, че талантът и упоритостта могат да преодоляват бариери.

През 2026 г. София беше домакин на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, организирано с ключовата роля на Слав Петков и неговия екип. Близо 400 състезатели от 27 държави премериха сили в пет спорта. Българските представители бяха 20 и спечелиха впечатляващите 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

През 2025 г. Петков получи награда от президента на България за особения си принос към спорта за хора с интелектуални затруднения, а през 2026 г. беше преизбран в ръководството на международната атлетическа асоциация за спортисти със синдром на Даун.

Най-голямото постижение на неговата кауза обаче остава промяната в обществените нагласи и възможността все повече хора да откриват чрез спорта своите способности, да развиват самостоятелността си и да намират своето място в обществото.

Номинацията за „Будител на годината“ е признание за последователните усилия на Слав Петков и неговия екип да превръщат спорта в средство за приобщаване и равни възможности.

От Федерацията по адаптирана физическа активност призовават всички, които подкрепят тази кауза, да дадат своя глас за Слав Петков и да помогнат неговата отдаденост да получи заслужено обществено признание.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google