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Асеновец взе спортен психолог

  • 17 окт 2026 | 10:10
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Асеновец взе спортен психолог

Спортен психолог ще бъде на разположение на Асеновец 2005 (Асеновград), информира сайтът на клуба. Треньорският екип вече проведе ползотворна работна среща с Илияна Димитрова, която ще бъде част от развитието на клуба и ще работи съвместно с треньорите, родителите и децата.

Основен акцент на срещата бе подходът на треньорите в работата с подрастващите футболисти, ефективната комуникация, изграждането на доверие, мотивацията и създаването на положителна среда за развитие. Вярваме, че ролята на един треньор не се изчерпва единствено с обучението на футболния терен. Той е възпитател, мотиватор и пример за децата, които ежедневно му се доверяват. Съвместната работа със спортния психолог ще обхване трите основни звена в школата – деца, треньори и родители.

"Вярваме, че добрите резултати се постигат, когато всички работим в една посока. Благодарим на Илияна Димитрова за професионализма, ценните съвети и готовността да бъде част от развитието на нашия клуб! Нашата цел е не просто да изграждаме добри футболисти, а да възпитаваме уверени, дисциплинирани и достойни личности!", пишат от клуба.

снимка: fcasenovets.com

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