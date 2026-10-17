Асеновец взе спортен психолог

Спортен психолог ще бъде на разположение на Асеновец 2005 (Асеновград), информира сайтът на клуба. Треньорският екип вече проведе ползотворна работна среща с Илияна Димитрова, която ще бъде част от развитието на клуба и ще работи съвместно с треньорите, родителите и децата.

Основен акцент на срещата бе подходът на треньорите в работата с подрастващите футболисти, ефективната комуникация, изграждането на доверие, мотивацията и създаването на положителна среда за развитие. Вярваме, че ролята на един треньор не се изчерпва единствено с обучението на футболния терен. Той е възпитател, мотиватор и пример за децата, които ежедневно му се доверяват. Съвместната работа със спортния психолог ще обхване трите основни звена в школата – деца, треньори и родители.

"Вярваме, че добрите резултати се постигат, когато всички работим в една посока. Благодарим на Илияна Димитрова за професионализма, ценните съвети и готовността да бъде част от развитието на нашия клуб! Нашата цел е не просто да изграждаме добри футболисти, а да възпитаваме уверени, дисциплинирани и достойни личности!", пишат от клуба.



снимка: fcasenovets.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google