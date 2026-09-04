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  3. Илко Пиргов вече е част от Асеновец

Илко Пиргов вече е част от Асеновец

  • 4 сеп 2026 | 02:37
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Илко Пиргов вече е част от Асеновец

Бившият вратар Илко Пиргов вече е част от Асеновец (Асеновград). В кариерата си той е играл за Пирин (Благоевград), ЦСКА, Черно море, Литекс, Берое, Локомотив (Пловдив) и други.

Пиргов е шампион с ЦСКА през сезон 2007/2008, има Купа на България с ЦСКА (2006) и два пъти с Локомотив Пд (2019, 2020). За последно бе на ръководен пост при "смърфовете", а сега се присъединява към Асеновец.

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Асеновец с нов УС и президент

Стоян Димитров е още едно познато име, което вече е в Асеновец. Той е бил треньор на Свиленград в едни от успешните години на клуба, дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, треньор на Марица (Пловдив), методист в Локомотив (Пловдив).

Двамата стават част от новия проект под надслов „Пътят на Възраждането“, който цели възраждането на футбола в Асеновград.

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