Тулуза отнесе Льо Ман с класика като гост

Тулуза постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Льо Ман в среща от 7-ия кръг на френската Лига 1. И трите попадения паднаха след почивката, като точни за гостите бяха Джейсън Ръсел-Роу (46'), Арон Дьонум (59') и Каспер Тенгстед (87').

Първото полувреме завърши без голове, въпреки че и двата отбора имаха своите възможности. Тулуза започна по-активно, но постепенно домакините изравниха играта и също създадоха опасности пред противниковата врата.

Втората част започна по отличен начин за гостите, които поведоха още в 46-ата минута. Ръсел-Роу получи топката в наказателното поле и с техничен диагонален удар я насочи в далечния ъгъл за 0:1.

В 59-ата минута Тулуза удвои аванса си след отлична многоходова комбинация. Удар на Тенгстед беше блокиран, но топката попадна в Дьонум, който с известна доза късмет успя да я прокара между краката на защитник, застанал на голлинията.

В 75-ата минута Тенгстед също изпрати топката в мрежата, но попадението му беше отменено заради засада след намесата на ВАР.

Датският нападател все пак стигна до гол в 87-ата минута. Той беше намерен с дълъг пас зад защитата на Льо Ман, преодоля вратаря с финт и изпрати топката в опразнената врата, оформяйки крайното 0:3.

С успеха Тулуза събра 9 точки и заема седмо място във временното класиране. Льо Ман остана с 6 точки на 15-ата позиция.

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