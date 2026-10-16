Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Тулуза отнесе Льо Ман с класика като гост

  • 17 окт 2026 | 00:10
  • 104
  • 0
Тулуза отнесе Льо Ман с класика като гост

Тулуза постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Льо Ман в среща от 7-ия кръг на френската Лига 1. И трите попадения паднаха след почивката, като точни за гостите бяха Джейсън Ръсел-Роу (46'), Арон Дьонум (59') и Каспер Тенгстед (87').

Първото полувреме завърши без голове, въпреки че и двата отбора имаха своите възможности. Тулуза започна по-активно, но постепенно домакините изравниха играта и също създадоха опасности пред противниковата врата.

Втората част започна по отличен начин за гостите, които поведоха още в 46-ата минута. Ръсел-Роу получи топката в наказателното поле и с техничен диагонален удар я насочи в далечния ъгъл за 0:1.

В 59-ата минута Тулуза удвои аванса си след отлична многоходова комбинация. Удар на Тенгстед беше блокиран, но топката попадна в Дьонум, който с известна доза късмет успя да я прокара между краката на защитник, застанал на голлинията.

В 75-ата минута Тенгстед също изпрати топката в мрежата, но попадението му беше отменено заради засада след намесата на ВАР.

Датският нападател все пак стигна до гол в 87-ата минута. Той беше намерен с дълъг пас зад защитата на Льо Ман, преодоля вратаря с финт и изпрати топката в опразнената врата, оформяйки крайното 0:3.

С успеха Тулуза събра 9 точки и заема седмо място във временното класиране. Льо Ман остана с 6 точки на 15-ата позиция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Волтемаде: Важна победа

Волтемаде: Важна победа

  • 16 окт 2026 | 21:54
  • 871
  • 0
Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

  • 16 окт 2026 | 21:33
  • 845
  • 1
С какво толкова Гари Линекер ядоса Кристиано Роналдо

С какво толкова Гари Линекер ядоса Кристиано Роналдо

  • 16 окт 2026 | 21:00
  • 2749
  • 4
"Червено, жълто, зелено" - необичайните тоалетни в РБ (Лайпциг)

"Червено, жълто, зелено" - необичайните тоалетни в РБ (Лайпциг)

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 882
  • 1
Микел Мерино разкри как смяна на мястото в автобуса е спасило живота му

Микел Мерино разкри как смяна на мястото в автобуса е спасило живота му

  • 16 окт 2026 | 20:07
  • 1593
  • 0
Сценарият на "Бернабеу" е Реал Мадрид винаги да бъде жертва, отговори Тебас

Сценарият на "Бернабеу" е Реал Мадрид винаги да бъде жертва, отговори Тебас

  • 16 окт 2026 | 19:19
  • 4877
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

  • 16 окт 2026 | 20:50
  • 14629
  • 12
ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 26571
  • 50
Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 8884
  • 11
Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

  • 16 окт 2026 | 23:42
  • 6102
  • 8
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 43960
  • 319
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 12209
  • 45