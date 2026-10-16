Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрозиноне

Хеттрик на Раймондо изведе Фрозиноне до успеха в зрелище срещу Сасуоло

  • 16 окт 2026 | 23:50
  • 231
  • 0

Фрозиноне победи Сасуоло с 4:2 в зрелищен двубой от 7-ия кръг на Серия А. Големият герой за домакините беше Антонио Раймондо, който отбеляза хеттрик (26', 30', 57'). Джакомо Кало (9') също се разписа за победителите, докато попаденията за гостите бяха дело на Доменико Берарди (15') и Кристиан Торствед (37').

Срещата започна с гол за Фрозиноне още в 9-ата минута. Гостите допуснаха грешка при изнасянето на топката и тя беше отнета на границата на наказателното поле. Кало се възползва от ситуацията и даде преднина на домакините.

Отговорът на Сасуоло не закъсня. В 15-ата минута Берарди беше изведен зад защитата с дълъг пас при контраатака. Вратарят се хвърли в краката му, но нападателят успя да го преодолее и изпрати топката в опразнената врата за 1:1.

Само две минути по-късно Фрозиноне отново прати топката в мрежата чрез Георги Квернадзе, но попадението беше отменено заради засада.

В 26-ата минута започна головото шоу на Раймондо. След центриране в близост до вратата нападателят овладя топката, измъкна се от вратаря и защитник на Сасуоло и отблизо възстанови аванса на домакините.

Четири минути по-късно Раймондо наказа нова груба грешка в отбраната на гостите. Вратарят Ариянет Мурич излезе извън наказателното поле, но се размина с топката, която попадна у нападателя. За него остана лесната задача да я изпрати в опразнената врата за 3:1.

Сасуоло обаче успя да намали изоставането си още преди почивката. В 37-ата минута Торствед получи извеждащ пас между защитниците, откъсна се от тях и хладнокръвно реализира за 3:2.

В 57-ата минута Раймондо оформи своя хеттрик и резултата стана 4:2. Фарес Геджемис отправи удар с глава, който беше спасен от вратаря, но нападателят на Фрозиноне реагира най-бързо при добавката и изпрати топката в мрежата.

С успеха Фрозиноне събра 13 точки и се изкачи на четвърто място във временното класиране на Серия А. Сасуоло остана с 8 точки на 11-а позиция. Раймондо пък вече има 7 попадения от началото на сезона и оглавява голмайсторската листа на първенството.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Волтемаде: Важна победа

Волтемаде: Важна победа

  • 16 окт 2026 | 21:54
  • 869
  • 0
Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

  • 16 окт 2026 | 21:33
  • 844
  • 1
С какво толкова Гари Линекер ядоса Кристиано Роналдо

С какво толкова Гари Линекер ядоса Кристиано Роналдо

  • 16 окт 2026 | 21:00
  • 2749
  • 4
"Червено, жълто, зелено" - необичайните тоалетни в РБ (Лайпциг)

"Червено, жълто, зелено" - необичайните тоалетни в РБ (Лайпциг)

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 882
  • 1
Микел Мерино разкри как смяна на мястото в автобуса е спасило живота му

Микел Мерино разкри как смяна на мястото в автобуса е спасило живота му

  • 16 окт 2026 | 20:07
  • 1593
  • 0
Сценарият на "Бернабеу" е Реал Мадрид винаги да бъде жертва, отговори Тебас

Сценарият на "Бернабеу" е Реал Мадрид винаги да бъде жертва, отговори Тебас

  • 16 окт 2026 | 19:19
  • 4876
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

  • 16 окт 2026 | 20:50
  • 14627
  • 12
ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 26571
  • 50
Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 8883
  • 11
Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

  • 16 окт 2026 | 23:42
  • 6101
  • 8
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 43959
  • 319
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 12207
  • 45