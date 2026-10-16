Хеттрик на Раймондо изведе Фрозиноне до успеха в зрелище срещу Сасуоло

Фрозиноне победи Сасуоло с 4:2 в зрелищен двубой от 7-ия кръг на Серия А. Големият герой за домакините беше Антонио Раймондо, който отбеляза хеттрик (26', 30', 57'). Джакомо Кало (9') също се разписа за победителите, докато попаденията за гостите бяха дело на Доменико Берарди (15') и Кристиан Торствед (37').

Срещата започна с гол за Фрозиноне още в 9-ата минута. Гостите допуснаха грешка при изнасянето на топката и тя беше отнета на границата на наказателното поле. Кало се възползва от ситуацията и даде преднина на домакините.

Отговорът на Сасуоло не закъсня. В 15-ата минута Берарди беше изведен зад защитата с дълъг пас при контраатака. Вратарят се хвърли в краката му, но нападателят успя да го преодолее и изпрати топката в опразнената врата за 1:1.

Само две минути по-късно Фрозиноне отново прати топката в мрежата чрез Георги Квернадзе, но попадението беше отменено заради засада.

В 26-ата минута започна головото шоу на Раймондо. След центриране в близост до вратата нападателят овладя топката, измъкна се от вратаря и защитник на Сасуоло и отблизо възстанови аванса на домакините.

Четири минути по-късно Раймондо наказа нова груба грешка в отбраната на гостите. Вратарят Ариянет Мурич излезе извън наказателното поле, но се размина с топката, която попадна у нападателя. За него остана лесната задача да я изпрати в опразнената врата за 3:1.

Сасуоло обаче успя да намали изоставането си още преди почивката. В 37-ата минута Торствед получи извеждащ пас между защитниците, откъсна се от тях и хладнокръвно реализира за 3:2.

В 57-ата минута Раймондо оформи своя хеттрик и резултата стана 4:2. Фарес Геджемис отправи удар с глава, който беше спасен от вратаря, но нападателят на Фрозиноне реагира най-бързо при добавката и изпрати топката в мрежата.

С успеха Фрозиноне събра 13 точки и се изкачи на четвърто място във временното класиране на Серия А. Сасуоло остана с 8 точки на 11-а позиция. Раймондо пък вече има 7 попадения от началото на сезона и оглавява голмайсторската листа на първенството.

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Снимки: Gettyimages