Хееренвеен с убедителна победа, Християн Петров влезе в края

Хееренвеен се наложи с 4:0 над Екселсиор у дома в среща от деветия кръг на нидерландската Ередивизи. Дилан Венте (11′, дузпа), Оливер Брауде (54′), Лука Ойен (84′) и Якоб Тренскоу (88′) отбелязаха попаденията за домакините. Българският защитник Християн Петров се появи на терена в 86-ата минута.

Домакините поведоха в 11-ата минута, когато Венте реализира дузпа, отсъдена за нарушение на вратаря Ван Гасел срещу Леви Сманс. Нападателят насочи топката в долния ляв ъгъл и откри резултата.

В 54-тата минута Хееренвеен удвои преднината си. Тренскоу подаде с пета към Брауде, който завърши атаката с мощен удар в горния ъгъл.

В 84-тата минута резервата Ойен получи извеждащо подаване от Ринго Меервелд и с левия крак прати топката в долния ъгъл за 3:0.

Четири минути по-късно Тренскоу оформи крайния резултат с добавка, след като Ван Гасел спаси първоначалния удар.

С успеха Хееренвеен се изкачи временно на осмото място с 12 точки. Екселсиор е десети с 11 точки.

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