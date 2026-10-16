Бояна Костадинова пропуска Световното по щанги?

Бронзовата медалистка от Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми - Бояна Костадинова, няма да участва на Световното първенство в Нинбо. Поне така излиза от публикувания финален стартов списък на състезанието от Международната федерация.
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18-годишната състезателка трябваше да участва в категория до 49 при жените, но името ѝ липсва при участничките и не присъства в нито една от групите.
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Така България остава с петимата представители при мъжете - Ангел Русев, Дениз Данев, Иван Димов, Карлос Насар и Христо Христов.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google