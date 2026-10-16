Варвара Абрамкина се нареди на пето място в кратката програма в Будапеща

Варвара Абрамкина се нареди на пето място в кратката програма при девойките на международния турнир по фигурно пързаляне "Budapest Trophy 2026", който е част от веригата ISU Challenger Series.

Националката получи 50.13 точки за изпълнението си, от които 30.65 за технически елементи, 20.48 за изпълнение и 1.0 наказание.

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Другата българска представителка Милена Велчева е 19-а с 35.59 точки (20.49, 16.10, 1.00).

Лидерка в класирането е грузинката Амалия Насибулина с 62.69 точки.

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Волната програма при жените е утре от 9:00 часа българско време. Абрамкина ще се представи в последната, пета група, а Велчева е във втората.

В надпреварата при жените ще участва най-добрата българска състезателка Александра Фейгин. Кратката програма при жените започва в събота от 14:25 часа българско време, като в състезанието участват 37 фигуристки.

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