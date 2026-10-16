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Медведев пречупи Пол и се класира за полуфиналите в Шанхай

  • 16 окт 2026 | 16:48
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Медведев пречупи Пол и се класира за полуфиналите в Шанхай

Шампионът от 2019 година Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай за трети път в своята кариера. Шестият в световната ранглиста надигра американеца Томи Пол с 6:3, 1:6, 6:3 след два часа и девет минути битка на корта, като по този начин направи сериозна крачка към класиране за Финалите на АТР в Торино.

Поставеният под номер пет Медведев съумя да преодолее спада в играта си от втория сет и показа отлична концентрация в решаващата част. Той наложи волята си в продължителните размени от основната линия и се възползва от колебливия сервис на Пол, който вкара едва 47 процента от първото си подаване и допусна 17 непредизвикани грешки в третия сет. С този успех Медведев вече води с 5-1 победи в директните сблъсъци срещу американеца.

„Смятам, че днес на моменти губех ритъм, но третият сет беше страхотен, коментира Медведев след срещата. - Въпреки че вторият сет завърши 1:6, успях да го накарам да се потруди, макар че в края му и аз самият бях изморен. Съумях да се пренастроя, сервирах много по-добре в решителната част и спечелих, което носи прекрасно усещане.“

Медведев остава единственият бивш шампион в Шанхай, който продължава участието си в надпреварата. 30-годишният тенисист достигна до своя трети полуфинал на ниво „Мастърс 1000“ за сезона и ще преследва своята седма титла от тази категория, както и първа от триумфа си в Рим през 2023 година. В спора за място на финала той ще се изправи срещу 20-годишния испанец Рафаел Ходар.

„Той притежава отлична игра и удря топката много мощно, така че ще бъде интересно да го видя отблизо на корта. Когато играя силно, съм изключително труден за побеждаване и точно това ще се опитам да направя“, допълни Медведев по адрес на младия си опонент.

Руснакът демонстрира отлична форма по време на азиатското си турне. Бившият номер едно в света завоюва третия си трофей за годината на турнира от сериите АТР 250 в Ханджоу и вече има 11 победи от 12 срещи, откакто пристигна в страната преди четири седмици, записвайки и полуфинал в Пекин.

Успехът в Шанхай помогна на Медведев да се изкачи с две позиции до шестото място в класацията за Торино с актив от 3420 точки. Така той вече има преднина от 540 точки пред заемащия десета позиция Алекс де Минор, който е точно под линията за класиране. Медведев спечели титлата от финалния турнир на осемте най-добри през 2021 година, но през миналия сезон не успя да се класира, пропускайки надпреварата за първи път от 2018 година насам.

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