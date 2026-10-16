Нов феноменален обрат изведе Рафаел Ходар до полуфиналите в Шанхай

Рафаел Ходар доказа за пореден път непримиримия си дух на тазгодишния турнир от сериите "Мастърс 1000" l Шанхай. 20-годишният испански талант сътвори четвърти пореден обрат след загубен първи сет в надпреварата, надделявайки над Каспер Рууд с 4:6, 6:4, 6:3.

Сблъсъкът продължи два часа и 20 минути, в които младокът осъществи общо пет пробива във втория и третия сет. С този успех Ходар запази победния си ход при своя дебют в Шанхай и се превърна в най-младия полуфиналист в историята на турнира.

Триумфът значително увеличи шансовете на испанеца за класиране на Финалите на АТР още в първия му пълен сезон в професионалния тур. Ходар изпревари Новак Джокович и Алекс де Минор, изкачвайки се до деветата позиция в класацията за Торино. Тъй като заемащият второто място Яник Синер приключи сезона си преждевременно поради травма, деветата позиция на практика осигурява последната осма квота за финалния турнир на годината.

Youngest Shanghai semi-finalist ever ⭐ A 5th ATP Tour SF (all since April) for Jodar after another comeback win, this time vs Ruud 4-6 6-4 6-3! #RolexShanghaiMasters https://t.co/SH52SAlfkq — Tennis TV (@TennisTV) October 16, 2026

В спора за място на финала в Шанхай испанският тенисист ще се изправи срещу намиращия се непосредствено пред него в подреждането за Торино Даниил Медведев или американеца Томи Пол. След като сънародникът му Алехандро Давидович Фокина също намери място в топ 4, победата на Ходар оформи едва петия случай от 2014 година насам, в който повече от един испанец достига до полуфиналите на един и същи турнир от категория "Мастърс 1000".

Пътят на испанеца към финалната четворка в Китай изглеждаше несигурен по средата на четвъртфиналния дуел. Рууд проби в десетия гейм, за да спечели откриващия сет, а във втория бързо навакса ранно допуснат брейк и изравни за 2:2. Постепенно обаче Ходар пое пълен контрол върху събитията в първия официален мач от съперничеството им, налагайки доминация със своя унищожителен форхенд.

След решителен пробив за 5:4 и спечелен сервис гейм на нула за изравняване на сетовете, Ходар проби подаването на 24-тия в световната ранглиста още три пъти в заключителната част, подпечатвайки впечатляващия си успех. Звездата от новото поколение на АТР вече има актив от 10 победи и само две загуби срещу съперници от топ 30 от началото на юли насам.

Can't stop. Won't stop 😤 Rafael Jodar defeats Ruud 4-6, 6-4, 6-3 to reach his first @SH_RolexMasters semi-final. #RolexShanghaiMasters https://t.co/J0yPdlzs4q — ATP Tour (@atptour) October 16, 2026

Според статистиката показателите на Ходар през забележителния му дебютен сезон възлизат на 42 победи и 16 поражения. Участникът във финалите на "Следващата генерация“ през 2025 година вече е достигал до пет полуфинала на ниво АТР през настоящия сезон, включително два на турнири от сериите "Мастърс 1000" - в Монреал и Шанхай.

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