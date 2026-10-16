Нов феноменален обрат изведе Рафаел Ходар до полуфиналите в Шанхай

Рафаел Ходар доказа за пореден път непримиримия си дух на тазгодишния турнир от сериите "Мастърс 1000" l Шанхай. 20-годишният испански талант сътвори четвърти пореден обрат след загубен първи сет в надпреварата, надделявайки над Каспер Рууд с 4:6, 6:4, 6:3.
Сблъсъкът продължи два часа и 20 минути, в които младокът осъществи общо пет пробива във втория и третия сет. С този успех Ходар запази победния си ход при своя дебют в Шанхай и се превърна в най-младия полуфиналист в историята на турнира.
Триумфът значително увеличи шансовете на испанеца за класиране на Финалите на АТР още в първия му пълен сезон в професионалния тур. Ходар изпревари Новак Джокович и Алекс де Минор, изкачвайки се до деветата позиция в класацията за Торино. Тъй като заемащият второто място Яник Синер приключи сезона си преждевременно поради травма, деветата позиция на практика осигурява последната осма квота за финалния турнир на годината.
В спора за място на финала в Шанхай испанският тенисист ще се изправи срещу намиращия се непосредствено пред него в подреждането за Торино Даниил Медведев или американеца Томи Пол. След като сънародникът му Алехандро Давидович Фокина също намери място в топ 4, победата на Ходар оформи едва петия случай от 2014 година насам, в който повече от един испанец достига до полуфиналите на един и същи турнир от категория "Мастърс 1000".
Пътят на испанеца към финалната четворка в Китай изглеждаше несигурен по средата на четвъртфиналния дуел. Рууд проби в десетия гейм, за да спечели откриващия сет, а във втория бързо навакса ранно допуснат брейк и изравни за 2:2. Постепенно обаче Ходар пое пълен контрол върху събитията в първия официален мач от съперничеството им, налагайки доминация със своя унищожителен форхенд.
След решителен пробив за 5:4 и спечелен сервис гейм на нула за изравняване на сетовете, Ходар проби подаването на 24-тия в световната ранглиста още три пъти в заключителната част, подпечатвайки впечатляващия си успех. Звездата от новото поколение на АТР вече има актив от 10 победи и само две загуби срещу съперници от топ 30 от началото на юли насам.
Според статистиката показателите на Ходар през забележителния му дебютен сезон възлизат на 42 победи и 16 поражения. Участникът във финалите на "Следващата генерация“ през 2025 година вече е достигал до пет полуфинала на ниво АТР през настоящия сезон, включително два на турнири от сериите "Мастърс 1000" - в Монреал и Шанхай.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google