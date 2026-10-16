Николай Дишков: Крайната ми цел е да стана световен шампион

Професионалният боксьор Николай Дишков гостува в студиото на Sportal.bg, за да разкрие очакванията си за предстоящата битка с Марио Вергиев.

Професионалният нокаутьор от Бургас гостува в рубриката "Sportal Fight Club" преди един от най-вълнуващите сблъсъци на българския ринг, който ще оглави събитието MAX FIGHT 67 в Бургас. Основна тема в разговора бе предстоящата му битка срещу Марио Вергиев, която ще се проведе в Бургас на 28-ми ноември.

Дишков (6-0) влиза в планирания за 10 рунда двубой срещу опитния Вергиев, който има зад гърба си професионален актив от 8 победи и 5 загуби. Пред камерата на Sportal.bg 25-годишният спортист сподели подробности за своята подготовка, тактиката за двубоя и амбициите си за бъдещо развитие на професионалната сцена.

Вижте цялото интервю с Дишков тук:

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