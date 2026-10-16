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Ходар призна, че е направил грешка, като се е скарал на момче, което събира топките

  • 16 окт 2026 | 18:22
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Ходар призна, че е направил грешка, като се е скарал на момче, което събира топките

Испанският тенисист Рафаел Ходар, който бе критикуван, че се е скарал на момче, което събира топките на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Шанхай, призна в петък, че е направил "грешка", като се е държал така, предаде АФП.

"Не съм перфектен", заяви роденият в Мадрид 20-годишен състезател, който в сряда се развика на момче да донесе "шибаната кърпа" по време на победата си в осминафинала срещу нидерландеца Ботик ван Зандсхулп.

Нов феноменален обрат изведе Рафаел Ходар до полуфиналите в Шанхай
Нов феноменален обрат изведе Рафаел Ходар до полуфиналите в Шанхай

Тогава той бе предупреден от съдията на стола за "неспортменскио поведение", а след успеха си срещу норвежеца Каспер Рууд, той заяви, че е "мислил" за инцидента от миналия мач.

"Аз бях разочарован от себе си и не успях да контролирам емоциите си в мача. Не трябваше да се държа така към момчето, това беше грешка", съжали тенисъстът, който е под номер 13 в световната ранглиста. Той увери, че ще се извини. 

Ходар получи подкрепата на президента на Испанската тенис федерация Мигел Диас, който сметна за "забележително", че играчът признава грешките си. "Ходар е страхотна личност, познавам го от малък", написа той в профила си в Х.

"По същия начин, по който се уча още да удрям форхенд, бекхенд или ретур, се уча и да се държа на корта. Има още много неща да уча", призна испанецът в навечерието на полуфинала си в Шанхай срещу руснака Даниил Медведев.

Ходар прави забележителен сезон, като има възможност да се класира за финалния турнир на АТП, при положение, че в началото на сезона бе на 168-о място в ранглистата.

По време на участието си на "Ролан Гарос" Рафаел Ходар също бе критикуван, че е бутнал една от момичетата, които събират топки и то губи равновесие, макар че от видеото, станало много популярно, не може да се прецени дали това наистина е факт.

"Не съм я бутнал, не съм я докосвал. Никога не бих направил това", защити се тогава Ходар, защитавайки версията, че момичето е отстъпвало назад и се е спънало.

Ходар с нов впечатляващ обрат в Шанхай, запазва шансове за Финалите в Торино
Ходар с нов впечатляващ обрат в Шанхай, запазва шансове за Финалите в Торино
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Снимки: Gettyimages

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