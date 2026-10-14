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Ходар с нов впечатляващ обрат в Шанхай, запазва шансове за Финалите в Торино

  • 14 окт 2026 | 11:27
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Ходар с нов впечатляващ обрат в Шанхай, запазва шансове за Финалите в Торино

Рафаел Ходар отново демонстрира забележителен характер на турнира в Шанхай. 20-годишният испанец в трети пореден мач осъществи пълен обрат след загубен първи сет и си осигури място на четвъртфиналите на предпоследния турнир от сериите "Мастърс 1000" за сезона.

Поставеният под номер 12 испански талант надигра Ботик ван де Зандсхулп с 6:7(4), 6:4, 6:2 след два часа и половина битка на корта. С този успех Ходар продължи серията си от трудни победи в Шанхай, след като в предишните кръгове се справи по сходен начин с Тиаго Агустин Тиранте и Иржи Лехечка.

Нидерландецът започна по-уверено в дебютния двубой от съперничеството им. Ван де Зандсхулп отрази две точки за пробив в откриващата част, а в тайбрека показа безупречна игра и поведе в резултата. Ходар обаче реагира хладнокръвно, постепенно наложи темпото си и обърна срещата, за да продължи напред при дебюта си в Шанхай.

„Смятам, че правех правилните неща, но той изигра по-добре важните точки в тайбрека. Затова и спечели първия сет, а аз имах само два шанса за пробив. Във втората част стартирах с ранен пробив, което ми помогна да се почувствам по-уверен и да навляза в по-добър ритъм. Изключително съм доволен от начина, по който се разви мачът днес“, заяви Ходар след победата.

С този триумф младият испанец увеличи значително шансовете си за историческо първо класиране на Финалите на АТР. В първия си пълен сезон в мъжкия тур Ходар вече има актив от 41 победи и 16 загуби. В момента той заема 11-а позиция в класацията за Торино, изоставайки само на 131 точки от десетия в подреждането Новак Джокович в спора за билетите за престижния финален турнир за годината.

В следващия етап от надпреварата в китайския мегаполис съперник на Ходар ще бъде 20-ият поставен Каспер Рууд (Норвегия), който продължи напред след отказване заради контузия на четвъртия в схемата Феликс Оже-Алиасим (Канада) при 5:2 в полза на норвежеца.

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