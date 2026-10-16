Рико Верхувен твърди, че е приел оферта за битка с Дионтей Уайлдър

Кикбокс звездата Рико Верхувен е поредното голямо име, свързвано с двубой срещу бившия световен шампион на Световния боксов съвет в тежка категория Дионтей Уайлдър. Нидерландецът обяви, че води преговори да се изправи срещу американеца в подгряващата програма на грандиозния сблъсък между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри на 11 декември.

Верхувен, чийто боксов баланс е една победа и едно поражение с един нокаут, направи впечатляващ пробив на сцената в тежка категория през май. Тогава той бе на крачка от сензационна победа над Александър Усик, преди украинецът да осъществи обрат и да спечели с технически нокаут в единадесетия рунд в Египет.

След натиск да проведе защита срещу Агит Кабайел, Усик в крайна сметка се отказа от поясите си на Световния боксов съвет, Световната боксова асоциация и Международната боксова федерация. Оттогава той не се е качвал на ринга, макар че дълго време се обсъждаше финален мач срещу Уайлдър. Според информациите тези преговори са пропаднали поради финансови разногласия.

Миналата седмица шефът на Зуфа Боксинг Дейна Уайт потвърди, че австралиецът Джай Опетая се е съгласил да срещне Уайлдър в Кардиф на 11 декември. Неговият съотборник Крис Билам-Смит също сподели пред "Скай Спортс", че очаква Опетая да излезе срещу американския ветеран. Билам-Смит, на когото предстои мач с Шевон Кларк на 7 ноември, дори добави, че сам би се изправил срещу Уайлдър, ако австралиецът се оттегли.

Сега обаче Верхувен заяви пред ТокСпорт, че именно той е фаворит да премери сили с 40-годишния нокаутьор.

„Получихме предложение за бойната вечер на 11 декември. Все още не мога официално да потвърдя участието си, но мога да заявя едно: предложиха ми мач с Дионтей Уайлдър и аз казах „да“, заяви кикбоксьорът.

Първоначално нидерландецът бе спряган и за възможен съперник на новия шампион на Международната боксова федерация Филип Хъргович. Хърватинът обаче има задължителна защита срещу Франк Санчес, като този мач се подготвя да се проведе в Хърватия в началото на следващата година.

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