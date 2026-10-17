Пари Сен Жермен има да наваксва в Лига 1

Днес отборите на Страсбург и Пари Сен Жермен се изправят един срещу друг в сблъсък от 7-ия кръг на френската Лига 1, който ще се проведе от 18:15 часа българско време. Домакин на интригуващата среща е стадион "Стад дьо ла Мено" в Страсбург. Главен рефер на двубоя ще бъде Вили Делажо.

Воденият от старши треньора Юго Оливейра тим на Страсбург заема 11-о място в класирането с актив от 7 точки след 6 изиграни кръга (2 победи, 1 равенство и 3 загуби) и голова разлика 11:12. Моментната форма на елзасци показва спад – след победите над Ланс (2:1) и Троа (6:2) и ремито с Монако (1:1), Страсбург записа две поредни загуби като гост: 1:2 срещу Париж ФК и 1:2 срещу Ница. На свой терен обаче отборът остава непобеден от началото на кампанията в първенството.

Шампионът Пари Сен Жермен има да наваксва в първенството след колебливото начало на кампанията. Тимът се намира на 6-а позиция в Лига 1 с 11 точки (3 победи, 2 равенства и 1 поражение) и голова разлика 11:8, като изостава само на три точки от лидера Монако. Парижани навлязоха в отлична серия от пет поредни победи във всички турнири. В шампионата те надделяха над Брест (1:0), Марсилия (2:1) и Льо Ман (3:1), а в Шампионската лига постигнаха престижен успех с 4:2 като гост на Манчестър Сити и разгромиха Слован Братислава с 6:1.

В последните 5 преки мача между двата отбора ПСЖ има надмощие с 3 победи, 1 равенство и 1 загуба. В най-скорошния двубой през февруари 2026 г. парижани спечелиха с 2:1 като гости на "Стад дьо ла Мено". Преди това, през октомври 2025 г., двата тима сътвориха зрелищно 3:3 на "Парк де Пренс", а през май 2025 г. Страсбург надделя у дома с 2:1. В исторически план ПСЖ доминира, но Страсбург редовно оказва сериозна съпротива на този съперник пред собствените си фенове.

В състава на домакините с контузии са капитана Исмаел Дукуре и плеймейкъра Себастиан Нанаси, които пропускат двубоя. Извън сметките продължава да бъде и дълготрайно контузеният нападател Хоакин Паничели, възстановяващ се от скъсани кръстни връзки, както и Марсиал Годо.

За Пари Сен Жермен извън терена остава младият халф Сени Маюлу заради травма в бедрото, докато защитникът Нуно Мендеш отново е на разположение на Луис Енрике.

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Снимки: Gettyimages