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Гласнер: Не можеш да победиш Ман Сити без много тичане

  • 7 ное 2026 | 23:18
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Мениджърът на Нотингам Форест Оливер Гласнер коментира впечатляващия триумф с 3:1 срещу Манчестър Сити в мач от десетия кръг на Премиър лийг. Специалистът акцентира върху огромното физическо раздаване на своите играчи, които пробягаха шест километра повече от съперника.

„Днешният ден беше изключително подходящ да срещнем Манчестър Сити. Енергията, която отборът и публиката демонстрираха на „Сити Граунд“, беше толкова завладяваща, че всеки тим в света би имал сериозни проблеми срещу нас. Цялото признание за тази незабравима съботна вечер принадлежи на футболистите и нашите привърженици“, заяви Гласнер.

„Не става въпрос за мен или за моите лични изисквания, а за общите ни принципи. Видях колектив, в който всеки водеше битка заради другия, и всички оставиха сърцата си на игрището. След като получихме гол в началото на второто полувреме, усетихме класата на съперника и натиска, който оказва. В най-тежките моменти феновете застанаха зад нас. Знаехме, че ще трябва да изтърпим този натиск, и новите попълнения свършиха отлична работа, за да продължат това темпо. Беше забележителна вечер и напълно заслужена победа", подчерта специалистът.

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„Себераздаването определено изигра своята роля. Ако целта ти е да победиш Сити, си длъжен да свършиш именно този обем от работа. Всички виждат колко са организирани, колко бързо играят и с какво качество разполагат. Невъзможно е да контролираш всяка зона. Когато затвориш пространствата между линиите, те имат страхотни състезатели по фланговете. Първото полувреме беше много силно за нас, докато след почивката срещнахме трудности срещу техните бързи крила", обясни наставникът на Нотингам.

„В крайна сметка отново намерихме начин да контролираме развоя на мача. Големи поздравления за Лиъм Делап – такъв удар с левия крак или го притежаваш, или не. Той го показа по категоричен начин и неговото попадение ни помогна да затворим мача“, обобщи Гласнер.

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Снимки: Gettyimages

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