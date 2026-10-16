Мартин О'Нийл: Второто полувреме ми дава оптимизъм

Неубедителното начало на срещата се оказа ключовият фактор за поражението на Селтик с 1:4 при визитата на Бенфика в Лига Европа, отчете мениджърът на шотландския отбор Мартин О'Нийл. Преди почивката "зелено-белите" изостанаха с 0:3 и след това нямаха шанс да се върнат в двубоя в Лисабон.

„Ситуацията бе тежка. Ранният гол от дузпа ни постави в неизгодно положение, макар че стартирахме активно и стигнахме до ъглов удар. Не след дълго обаче резултатът вече бе 0:2 в наш ущърб. Имахме чудесни шансове да се върнем в мача и да намалим на 1:2, но вместо това те направиха 0:3. Второто полувреме ми дава оптимизъм – показахме страхотна игра, създадохме положения и положихме максимални усилия, но срещата бе решена още преди паузата. Доволен съм и от включването на резервите“, подчерта северноирландският специалист.

След изиграването на два мача през есенната кампания отборът на Селтик все още няма записан актив от точки в турнира.

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Снимки: Imago