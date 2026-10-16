Подготовката за Купата на Азия продължава по план въпреки несигурната обстановка в Саудитска Арабия

Подготовката за футболната Купа на Азия, която трябва да се проведе догодина в Саудитска Арабия, продължава по план въпреки несигурността относно спортните събития в страната след скорошните атаки, съобщиха организаторите. В събота нападение срещу международното летище в столицата Рияд отне живота на поне 12 души и рани над 300, а движението на хусите от Йемен пое отговорност за най-смъртоносната атака в Саудитска Арабия от над десетилетие.

Президентът на Азиатската футболна конфедерация Салман бин Ибрахим Ал Халифа заяви по-рано през седмицата, че турнирът може да бъде отложен с една година до 2028-а, ако това е необходимо. Местният организационен комитет обаче съобщи, че все още планира да проведе събитието по първоначалния план между 7 януари и 5 февруари 2027-а.

"Подготовката във всички организационни и операционни зони върви по одобрения график, включително работата по стадионите, съоръженията и поддържащите услуги. Организационният комитет ще продължи да следи развитията, които засягат турнира, и ще осигури подходящи условия за успешното му провеждане", съобщиха организаторите в изявление.

Атаките срещу Рияд вече оказаха сериозно влияние върху спортните събития в страната. Демонстративният турнир по тенис "Six Kings Slam" беше преместен от октомври за декември, докато Международната футболна централа ФИФА и Федерацията по електронни спортове на Саудитска Арабия отложиха турнира "FIFAe Finals" за бъдеща дата.

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