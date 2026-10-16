След серия премеждия сумистите пристигнаха в Баку и минаха кантара в последния момент

Националният отбор по сумо пристигна в Баку в 4 часа през нощта и отиде на кантар за Световното първенство почти директно от летището.

Както е известно, полетът в сряда от Истанбул за Баку бе отменен заради бурята в турската столица и се наложи българите да нощуват в там и да тръгнат на следващия ден. По тази причина те пропуснаха първия кантар. Вчерашният полет също се забави значително и отборът, воден от Христо Христов и Николай Николов се настани в хотела малко повече от два часа преди обявения за кантара трансфер в 7.15 часа. Българите нямаха проблем да влязат в категориите си.

Първа на дохиото на Световното първенство утре излиза Габриела Спасова в категория до 60 кг при девойките. Мъжете и жените ще се борят в неделя.

Състав на България за Световното първенство по сумо за мъже и жени, юноши и девойки до 18 години - Баку 2026:

жени: Михаела Христова - до 65 кг, Анна Методиева - до 73 кг, Станислава Атанасова - до 80 кг

мъже: Пресиян Михов - до 85 кг, Иван Благоев - до 100 кг, Симеон Станкович - до 115 кг

девойки до 18 години: Габриела Спасова - до 60 кг

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