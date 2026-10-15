Испания включи "Бернабеу" и "Камп Ноу" за кандидатурата си за домакинство на Световното първенство по ръгби през 2035 година

Испания е предложила някои от най-големите футболни стадиони в страната, включително "Сантиаго Бернабеу" на Реал Мадрид и "Камп Ноу" на Барселона, като част от кандидатурата си за домакинство на Световното първенство по ръгби през 2035 година, съобщи в сряда Испанската федерация по ръгби.

RFER подаде подробния си въпросник за кандидатстване до World Rugby този месец и сега оповести списък с потенциални места за провеждане, който включва и стадион "Метрополитано" на Атлетико Мадрид, тъй като Испания се стреми да бъде домакин на събитието за първи път. Подкрепена от Ла Лига, кандидатурата планира да се възползва от инфраструктурата, изградена за Световното първенство по футбол през 2030 година, на което Испания ще бъде съдомакин заедно с Португалия и Мароко.

В изявление RFER посочи, че предложението ще се възползва от "местата за провеждане, транспортната инфраструктура, сигурността и управлението на доброволците", свързани с организирането на футболното събитие.

"World Rugby е утвърдила този турнир като върха на нашия спорт и за Испания е голяма чест да кандидатства за домакинството му", заяви изпълнителният президент на RFER Хуан Карлос Мартин в изявление, предадено от BBC.

"Ръгбито се превръща в част от идентичността на нашата страна. Работейки заедно с World Rugby, можем да превърнем Световното първенство по ръгби през 2035 в повратна точка в глобалното развитие на спорта, в полза на бъдещите поколения."

Испания се изправя пред конкуренцията на по-традиционни в ръгбито държави. Япония потвърди интереса си към домакинството на турнира, докато Аржентина представи южноамериканска кандидатура, включваща съседни държави.

Ако кандидатурата й бъде одобрена, Испания ще стане първият европейски домакин на Световното първенство по ръгби, след като Франция организира изданието от 2023 година, спечелено от тима на Южна Африка.

Испания се класира за турнира през 2027 в Австралия, което ще бъде първото й участие в Световното първенство по ръгби за мъже от 1999 насам. Изданието през 2031 ще се проведе за първи път в САЩ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google