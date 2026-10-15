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Гръмотевичен шут на Неманя Гудел донесе точка на Хетафе в Крайова

  • 15 окт 2026 | 22:59
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Гръмотевичен шут на Неманя Гудел донесе точка на Хетафе в Крайова

Университатя (Крайова) и Хетафе не излъчиха победител в двубой от първия кръг в основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата завърши 1:1, а точката на гостите от Испания донесе сръбският национал Неманя Гудел с бомбен шут в 81-вата минута.

Преди почивката и двата тима действаха доста предпазливо. Въпреки горещата подкрепа от трибуните, Университатя не отправи нито един точен удар. Румънците обаче излязоха напред в 59-ата минута, когато Александру Чикалдау асистира на Асад Ал Хамлауи и палестинецът прати топката в мрежата.

Домакините имаха и други положения, но ги пропуснаха, за което бяха наказани. Десетина минути преди края на редовното време Неманя Гудел шутира мощно извън наказателното поле и Лауренциу Попеску нямаше как да предотврати изравняването.

Във втория кръг от турнира Университатя ще гостува на андорския Интер Клуб Ескалдес, а Хетафе ще посрещне Лугано.

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Снимки: Imago

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