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Димитриъс Джонсън разкритикува UFC и определи компанията като лицемерна

  • 15 окт 2026 | 17:42
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Димитриъс Джонсън разкритикува UFC и определи компанията като лицемерна

UFC изгради глобалния си бранд върху твърдението, че е дом на най-елитните бойци по смесени бойни изкуства (ММА). Легендарният Димитриъс Джонсън обаче открито заяви, че това е заблуда, като дори стигна по-далеч, подчертавайки, че организацията не функционира като истински спорт.

Един от най-успешните шампиони в историята на шампионата отправи сериозни критики към бизнес практиките на бившия си работодател. Недоволството на Джонсън бе провокирано от няколко скорошни събития, сред които раздялата на UFC с Майкъл Пейдж и острите коментари на Шон Стрикланд относно възнагражденията на състезателите.

„Неведнъж сме чували Дейна Уайт да повтаря, че иска само най-големите таланти в листата на организацията, а след това заявява, че те не били достатъчно атрактивни“, сподели Джонсън в канала си в YouTube. „В един истински спорт, когато най-добрите се състезават помежду си и двубоите им не са зрелищни, не се отърваваш от тях, точно защото това е спорт. Когато побеждаваш, запазваш мястото си. Победата трябва да ти гарантира оставането. В UFC обаче, дори да печелиш постоянно, могат да те освободят, ако не генерираш достатъчно публичен интерес, или дори да обмислят премахването на цялата ти категория.“

Джонсън изрази недоумение и от факта, че промоцията задържа състезатели в дълги серии от поражения, докато същевременно се разделя с побеждаващи бойци като Пейдж. Наскоро британецът подписа с "Мисфитс Боксинг", където, по собствените му думи, получава двойно по-високо заплащане.

„Те са лицемери“, допълни Джонсън. „Говорят едно, а правят точно обратното. Искам просто UFC да бъдат открити и честни за продукта, който предлагат. Не твърдете, че събирате най-великите спортисти, след като ги пускате да си тръгнат. Предпочитам от UFC чистосърдечно да кажат: „Не можахме да си го позволим. Радваме се, че Майкъл „Венъм“ Пейдж изкарва повече пари в "Мисфитс Боксинг“.“

Според Джонсън организацията в крайна сметка възнаграждава и задържа предимно популярните и забавни за публиката лица, а не непременно най-способните, пренебрегвайки спортния принцип за заслуги.

„Когато говорим за спорт, този, който печели, трябва да получава най-много и да има гарантирано място“, завърши Джонсън. „Майкъл Пейдж печели повече в "Мисфитс", отколкото в UFC. Бих се радвал да разбера точните суми. Що се отнася до спортната страна на ММА и факта, че UFC е шоубизнес – когато става дума за шоу, те сами подбират кой ще привлече зрители, кой ще напълни залата и какво пасва на тяхната сюжетна линия за интригуващ мач. А това коренно се различава от същината на спорта“

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