Европейският елит в стрелбата се събира в Плевен

Плевен е домакин на Финала на Европейската младежка лига по стрелба с гладкоцевно оръжие от 15 до 19 октомври. Гости на състезанието ще са президентът на Европейската конфедерация по стрелба Александър Ратнер, председателят на БОК и вицепрезидент на европейската стрелба Весела Лечева, генералният секретар Яхор Алейник.

Престижното международно състезание ще се проведе на стрелбищен комплекс "ВИА" и ще събере млади състезатели от европейски държави в дисциплините трап и скийт.

Домакинството е важен момент за Българската федерация по трап, двоен трап и скийт, която иска да има все по-сериозно присъствие в международния календар. Стрелбищен комплекс "ВИА" край Плевен ще бъде център на състезателната програма, в която младите стрелци ще демонстрират точност, концентрация и умения в условията на международно съперничество.

"Европейската младежка лига има важно място в развитието на младите стрелци. Международните състезания дават възможност на участниците да проверят нивото си спрямо своите връстници, да натрупат ценен опит и да изградят увереност за бъдещи участия на европейски и световни първенства", заяви Весела Лечева. По думите й България показва, че може да е успешен домакин в редица спортове и по този начин печели уважение и успява да даде път за развитие на спортни администратори, организатори на събития, но също така и на състезателите, които се чувстват по-уверени на своя територия.

За Българската федерация по трап, двоен трап и скийт домакинството представлява възможност да продължи работата си за развитието на дисциплините трап и скийт, за подкрепата на младите таланти и за разширяването на международните партньорства.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google