В Макларън дишат по-спокойно след оптимистичното представяне в Сингапур

Ръководителят на отбора на Макларън във Формула 1 Андреа Стела призна, че в Уокинг са си отдъхнали след по-позитивното си представяне по време на Гран При на Сингапур, което дойде след два много трудни уикенда в Азербайджан и Малайзия.

В Баку Макларън направи значителни промени по MCL40, включително ново оформление на страничните въздушни кутии. Основната цел на тези промени беше да се подобри максималната скорост на правите, която е от изключително значение в Баку.

Let's keep the tour going 🙌 🇺🇸🇲🇽🇧🇷 🔜 #McLarenF1 https://t.co/F1AzX85pFw — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 14, 2026

Но и Ландо Норис, и Оскар Пиастри изоставаха чувствително край бреговете на Каспийско море, а седмица по-късно в Малайзия отборът не може да разбере дали това се дължи на самите подобрения, или на нещо друго. Изключително абразивният асфалт на „Сепанг“ направи невъзможна корелацията на данните между симулатора и пистата, но в Сингапур вече това беше възможно и в Макларън са си отдъхнали, че подобреният им работят спрямо очакванията.

В Макларън готвят още подобрения за този сезон

„Ако вземем Баку и Малайзия в изолация, ние не бяхме много конкурентни. Имахме съмнения за пакета с подобрения, който въведохме в Баку, никога не сме очаквали да ни даде много от гледна точка времената за обиколка. Но ние обновихме и двете коли едновременно и нямаше как да направим директно сравнение. Чудехме се дали не сме направили колата по-бавна.



„Но сега имахме условията да потвърдим, че това не е така, защото това е важен въпрос, чийто отговор намерихме в Сингапур. Върнахме се на малко по-нормална писта спрямо Малайзия, където асфалтът беше изключително груб и данните изглеждаха много странно. Но ние знаем, че причината беше именно тази абразивност.



„Колкото до Баку, където оптимизацията на задвижващата система играе ключова роля, ние знаем, че имаме и други минуси, които ни костват време на правите, включително предавателните числа. Така че имахме съмнения за две състезания, но приветстваме факта, че успяхме да потвърдим, че всичко е наред“, коментира Стела след уикенда на „Марина Бей“.

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Снимки: Gettyimages