Дейвид Култард сравни Никола Цолов с легенда на Формула 1

Дейвид Култард направи интересно сравнение, казвайки, че Никола Цолов му напомня изключително много на световния шампион във Формула 1 за 1976 година Джеймс Хънт.

Изказването на шотландеца идва в контекста на борбата за двете места в отбора на Рейсинг Булс за сезон 2027. Според него те ще станат притежание на настоящите състезатели на втория отбор на Ред Бул – Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, а Цолов ще трябва да почака още малко, за да получи своя шанс във Формула 1.

Мартин Брандъл за конкуренцията между Лоусън и Цолов

„Мисля, че Лоусън наистина намери добрата си форма, след като записа няколко състезания за основния отбор, докато заместваше Исак Хаджар. Той успява да използва натрупаните знания и опит. Що се отнася до Линдблад, според мен той прави изключителен дебютен сезон във Формула 1. За мен е ясно, че именно те двамата са пилотите, на които трябва да се разчита занапред.



„Това обаче поставя Цолов в малко по-сложна ситуация. Той има няколко победи във Формула 2 и според мен притежава онази особена искра. Има специфичен пламък в очите и дяволита усмивка. Притежава всички онези качества, които напомнят за пилоти като Джеймс Хънт и Герхард Бергер. Определено виждам бъдеще за него във Формула 1. Но може би ще трябва да прояви още малко търпение, да наблюдава, да слуша и да се учи, докато дойде неговият шанс“, коментира Култард.

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Снимки: AI