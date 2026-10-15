8 медала за български състезатели от международни турнири BJJ в Лисабон

Български състезатели от софийския клуб "Twisted Jiu Jitsu" взеха участие в две международни състезания по бразилско жиу-жицу, проведени на 9-11 октомври 2026 г. в Лисабон, Португалия.

Те спечелиха общо 3 златни, 3 сребрни и 2 бронзови медала от международния турнир Лисабон Оупън и Европейското пьрвенство за деца (European Kids IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2026), организирани от Международната федерация по бразилско джу джицу (IBJJF).

Дара Панайотова спечели четири медала (от Лисабон Оупън три златни и един сребърен). В сьстезанието с кимоно (Gi) тя завоюва сребро в категория супер-тежка и злато в абсолютната категория след три победи — две по точки и една със събмишън. В турнира без кимоно (No-Gi) Дара спечели две златни отличия - в категория супер-тежка и в абсолютната категория, където постигна две победи, една със събмишьн и една по точки.

Николай Пейчин Иванов завоюва сребрен медал на Европейското првенство по бразилско джу джицу без кимоно за деца, при сивите колани в категория до 31 кг. След победа със сьбмишьн той достигна до финала, където отстьи на своя съперник.

Максим Димитров Георгиев спечели сребърен медал при жълтите колани в категория до 55 кг. След победа по точки той достигна до финала, където отстъпи на своя съперник.

Тодор Събев Тинтеров завоюва бронзов медал при оранжевите колати в тежка категория. След победа със събмишън той достигна до полуфинала, където допусна поражение. Климент Морозов спечели бронзов медал при жълтите колани в категория до 63 кг.

„Участието в международни състезания е важна част от развитието на младите състезатели. То им дава възможност да натрупат опит и да видят резултатите от работата си в залата. Доволни сме от представянето на отбора и продължаваме да работим за следващите им успехи" коментира Александър Станев, треньор в "Twisted Jiu Jitsu".

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