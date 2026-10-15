Фарид Башарат бе освободен от UFC въпреки седемте си поредни победи

Един от най-високопоставените бойци в категория петел Фарид Башарат вече не е част от UFC, съобщават американски медии.

Башарат (16-0) изпълни действащия си договор с организацията след победа над Джон Гарза през юли, но не получи предложение за нов контракт, въпреки че запази перфектния си професионален баланс от 16 победи без нито едно поражение. Във визитката му присъстват още успехи срещу Жан Мацумото, Крис Гутиерес и Тейлър Лапилус.

След като изигра всички срещи от предишното си споразумение, 29-годишният състезател вече е свободен агент и има право да подпише с всяка друга бойна верига. Въпреки това остава открита възможността UFC отново да го привлече в бъдеще.

Башарат направи изключително силен престой в организацията, печелейки и седемте си двубоя, откакто си спечели договор чрез Претендентските серии на Дейна Уайт през 2022 година. С тези изяви той успя да си пробие път до официалния топ 10 в категория до 61 килограма.

Ситуацията напомня на случилото се с неговия по-голям брат Джавид Башарат, който по-рано също беше освободен от UFC веднага след записана победа и впоследствие премина в редиците на PFL.

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