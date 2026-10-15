Краят на една красива история: Ян Зомер и Алина се разделят след 7 години брак

Ян Зомер сложи край на 7-годишния си брак. Само ден след като триумфира с Брюж при зрелищното 4:3 срещу Интер в Шампионската лига, най-успешният швейцарски вратар хвърли бомбата в Инстаграм.

37-годишният ас призна, че с половинката му Алина са решили да поемат по различни пътища още в началото на годината.

„След 7 години брак двамата с Алина решихме в началото на тази година да поемем по различни пътища по взаимно съгласие и след внимателно обмисляне“, написа стражът.

Двамата имат две малки дъщери и обещават децата да останат техен приоритет №1.

Красивата германка, която навремето жертва обещаващата си кариера на юрист заради футболиста, се запознава със Зомер през далечната 2015 г., докато той пази за Борусия Мьонхенгладбах.

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