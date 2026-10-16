Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Шест мача слагат край на шестия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2026 | 08:00
  • 1467
  • 0
Шест мача слагат край на шестия кръг на Евролигата

Шест мача слагат край на шестия кръг на редовния сезон в Евролигата тази вечер.

Бешикташ приема Байерн Мюнхен в Истанбул от 20:00 часа българско време. В същия час Жалгирис посреща в Каунас Анадолу Ефес.

В 21:00 часа Цървена звезда излиза в Белград срещу Париж, а четвърт час по-късно Панатинайкос ще премери сили в Атина с Апоел Тел Авив в един от двата най-интригуващи двубоя тази вечер.

В другия, от 21:30 ч., Олимпиакос с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър гостуват на Барселона с Умоджа Гибсън.

Пак в 21:30 часа, Виртус Болоня се изправя срещу Баскония.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: AI

Още от Евролига

Доминация в историческия обрат на Олимпиакос: Жан Монтеро е MVP на 5-ия кръг в Евролигата

Доминация в историческия обрат на Олимпиакос: Жан Монтеро е MVP на 5-ия кръг в Евролигата

  • 15 окт 2026 | 14:53
  • 860
  • 0
Ясно е състоянието на контузените играчи в Цървена звезда

Ясно е състоянието на контузените играчи в Цървена звезда

  • 15 окт 2026 | 14:46
  • 686
  • 0
Баскония сменя треньора

Баскония сменя треньора

  • 15 окт 2026 | 14:35
  • 759
  • 0
Виртус Болоня пречупи Париж в голяма драма

Виртус Болоня пречупи Париж в голяма драма

  • 14 окт 2026 | 23:58
  • 1216
  • 0
Байерн надви Анадолу Ефес като гост

Байерн надви Анадолу Ефес като гост

  • 14 окт 2026 | 23:49
  • 1706
  • 0
Скандал разтърси Олимпиакос: Звезда на тима недоволства, Барцокас го извади от състава

Скандал разтърси Олимпиакос: Звезда на тима недоволства, Барцокас го извади от състава

  • 14 окт 2026 | 23:38
  • 2815
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 161545
  • 634
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 198697
  • 734
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 4325
  • 0
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 27615
  • 14
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

  • 15 окт 2026 | 23:54
  • 15060
  • 4
Фламенго се доближи до втори пореден финал в Копа Либертадорес

Фламенго се доближи до втори пореден финал в Копа Либертадорес

  • 16 окт 2026 | 05:30
  • 5197
  • 0