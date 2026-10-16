Шест мача слагат край на шестия кръг на Евролигата

Шест мача слагат край на шестия кръг на редовния сезон в Евролигата тази вечер.

Бешикташ приема Байерн Мюнхен в Истанбул от 20:00 часа българско време. В същия час Жалгирис посреща в Каунас Анадолу Ефес.

В 21:00 часа Цървена звезда излиза в Белград срещу Париж, а четвърт час по-късно Панатинайкос ще премери сили в Атина с Апоел Тел Авив в един от двата най-интригуващи двубоя тази вечер.

В другия, от 21:30 ч., Олимпиакос с Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър гостуват на Барселона с Умоджа Гибсън.

Пак в 21:30 часа, Виртус Болоня се изправя срещу Баскония.

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Снимки: AI