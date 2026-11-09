В Барселона се хващат за главата: Пънтър е аут за няколко седмици

Баскетболистите на Барселона ще бъдат без Кевин Пънтър през следващите три седмици, като той получи контузия срещу Бреоган, а медицинските прегледи потвърдиха проблем с глезена.

Капитанът на Барса ще се опита да се възстанови навреме за голямото дерби с Реал Мадрид, насрочено за 3 декември в рамките на 15-ия кръг на Евролигата. Дотогава се очаква той да пропусне още няколко срещи, сред които сблъсъците с Цървена звезда, Фенербахче и Панатинайкос.



В момента Барселона е в серия от седем поредни победи, а през този сезон в Евролигата Пънтър записва средно по 15,9 точки, две борби и коефициент на полезно действие 14,8 в десет изиграни мача.

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