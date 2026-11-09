Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Бивш сръбски баскетболист за офертата към Крис Джоунс: Пристигна нагло предложение от ПАОК

  • 9 ное 2026 | 11:21
  • 465
  • 0
Бивш сръбски баскетболист за офертата към Крис Джоунс: Пристигна нагло предложение от ПАОК

След победата на Цървена звезда над Олимпиакос в центъра на вниманието попадна Крис Джоунс и неговата хладнокръвна тройка със сирената. Бившият баскетболист и настоящ анализатор Милутин Алексич обаче предложи по-задълбочен поглед върху драматичния сблъсък от Евролигата.

Освен великолепния Джоунс, Алексич специално подчерта и подкрепи Джаред Бътлър, който все още търси най-добрата си форма с червено-белия екип. Въпреки че цифрите показват скромно точково представяне, той отличи онова, което статистиката не улавя – авторитета и доверието на съотборниците му.

„Ако погледнем статистиката, това е повече от скромен мач, но трябва да призная смелостта на този играч. И не само смелостта, но се забелязва и колко доверие му гласуват съотборниците, дори когато не бележи точки. Просто топката се дава на него и той показва, че е най-сигурният състезател в тези заключителни минути. Изработи онзи страхотен алей-уп за Колоко, след това изкара фаул. Наистина имаше един пропуск, но искрено поздравявам Бътлър за тази решителност. Отдавна не бях виждал играч без точков актив в такъв двубой да не се притеснява да поеме отговорност, а и отборът да му вярва да организира играта. Адмирирам това“, заяви Милутин Алексич в ефира на ТВ Уна.

Похвали получи и Джордан Нвора, преди всичко за доминацията си под коша с овладените 13 борби, макар бившият ас да отправи и забележка:

"Поздравления за 13-те борби, но изборът на стрелба на Нвора трябва да бъде по-добър в тези ключови моменти. Това можеше да струва скъпо на Цървена звезда. Затова повтарям – отиграванията на Бътлър плюс феноменалният Джоунс бяха черешката на тортата."

Преди мача в публичното пространство гръмна новината, че ПАОК предлага на Джоунс три милиона евро на сезон, за да напусне незабавно Белград, което разгневи Алексич.

"Джоунс се превърна в главния шериф! Що се отнася до поемането на отговорност за стрелбата, съчетано с онзи дързък поглед към часовника, той изпитва най-голямо удоволствие от баскетбола. Това се вижда с просто око. Точно такива състезатели трябва да бъдат лидери и да водят отбора. Такъв беше Карлик миналата година в Партизан и това просто трябва да се усеща – подчерта той, след което остро разкритикува действията на клуба от Солун.

Трябва да се отбележи, че пристигна нагло предложение от ПАОК за Крис Джоунс – ако съм разбрал правилно, три милиона на година, за да премине при тях насред сезона. Отдавна не се беше случвало някой да разклаща играч по такъв начин в разгара на кампанията. Това е информация, която директно трови атмосферата в даден клуб и за мен е абсолютно неприемливо. Не се отправя публична оферта към играч и не се тръби навсякъде, защото така го разконцентрираш, имайки предвид, че става дума за значително повече пари, отколкото получава в Звезда. На практика го правиш недоволен. Затова бих обърнал внимание на приятелите от ПАОК да не правят повече подобни неща – не само спрямо Звезда, но и спрямо който и да е друг отбор.

Класиране в Евролигата

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Олимпия Милано представи новия си наставник

Олимпия Милано представи новия си наставник

  • 8 ное 2026 | 18:09
  • 959
  • 0
Шеф в Партизан: Искаме всички трофеи

Шеф в Партизан: Искаме всички трофеи

  • 8 ное 2026 | 17:54
  • 1031
  • 0
Надир Хифи стана MVP на кръга в Евролигата

Надир Хифи стана MVP на кръга в Евролигата

  • 7 ное 2026 | 15:07
  • 507
  • 0
Интересни развръзки на последните мачове от десетия кръг в Евролигата

Интересни развръзки на последните мачове от десетия кръг в Евролигата

  • 6 ное 2026 | 23:42
  • 8778
  • 0
Първи думи на Ибон Наваро след грандиозната победа на Звезда в Атина

Първи думи на Ибон Наваро след грандиозната победа на Звезда в Атина

  • 6 ное 2026 | 23:35
  • 1614
  • 0
Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

  • 6 ное 2026 | 23:12
  • 21069
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

  • 9 ное 2026 | 12:42
  • 4787
  • 23
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 1222
  • 4
ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
  • 7899
  • 47
Груич: Рано е за нов договор, целта пред Левски е да стане редовен участник в ШЛ

Груич: Рано е за нов договор, целта пред Левски е да стане редовен участник в ШЛ

  • 9 ное 2026 | 10:53
  • 7072
  • 6
Повикаха крило на Арда в националния отбор

Повикаха крило на Арда в националния отбор

  • 9 ное 2026 | 09:26
  • 7682
  • 5
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

  • 9 ное 2026 | 10:45
  • 9957
  • 3