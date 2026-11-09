Бивш сръбски баскетболист за офертата към Крис Джоунс: Пристигна нагло предложение от ПАОК

След победата на Цървена звезда над Олимпиакос в центъра на вниманието попадна Крис Джоунс и неговата хладнокръвна тройка със сирената. Бившият баскетболист и настоящ анализатор Милутин Алексич обаче предложи по-задълбочен поглед върху драматичния сблъсък от Евролигата.

Освен великолепния Джоунс, Алексич специално подчерта и подкрепи Джаред Бътлър, който все още търси най-добрата си форма с червено-белия екип. Въпреки че цифрите показват скромно точково представяне, той отличи онова, което статистиката не улавя – авторитета и доверието на съотборниците му.

„Ако погледнем статистиката, това е повече от скромен мач, но трябва да призная смелостта на този играч. И не само смелостта, но се забелязва и колко доверие му гласуват съотборниците, дори когато не бележи точки. Просто топката се дава на него и той показва, че е най-сигурният състезател в тези заключителни минути. Изработи онзи страхотен алей-уп за Колоко, след това изкара фаул. Наистина имаше един пропуск, но искрено поздравявам Бътлър за тази решителност. Отдавна не бях виждал играч без точков актив в такъв двубой да не се притеснява да поеме отговорност, а и отборът да му вярва да организира играта. Адмирирам това“, заяви Милутин Алексич в ефира на ТВ Уна.

Похвали получи и Джордан Нвора, преди всичко за доминацията си под коша с овладените 13 борби, макар бившият ас да отправи и забележка:



"Поздравления за 13-те борби, но изборът на стрелба на Нвора трябва да бъде по-добър в тези ключови моменти. Това можеше да струва скъпо на Цървена звезда. Затова повтарям – отиграванията на Бътлър плюс феноменалният Джоунс бяха черешката на тортата."

Преди мача в публичното пространство гръмна новината, че ПАОК предлага на Джоунс три милиона евро на сезон, за да напусне незабавно Белград, което разгневи Алексич.



"Джоунс се превърна в главния шериф! Що се отнася до поемането на отговорност за стрелбата, съчетано с онзи дързък поглед към часовника, той изпитва най-голямо удоволствие от баскетбола. Това се вижда с просто око. Точно такива състезатели трябва да бъдат лидери и да водят отбора. Такъв беше Карлик миналата година в Партизан и това просто трябва да се усеща – подчерта той, след което остро разкритикува действията на клуба от Солун.



Трябва да се отбележи, че пристигна нагло предложение от ПАОК за Крис Джоунс – ако съм разбрал правилно, три милиона на година, за да премине при тях насред сезона. Отдавна не се беше случвало някой да разклаща играч по такъв начин в разгара на кампанията. Това е информация, която директно трови атмосферата в даден клуб и за мен е абсолютно неприемливо. Не се отправя публична оферта към играч и не се тръби навсякъде, защото така го разконцентрираш, имайки предвид, че става дума за значително повече пари, отколкото получава в Звезда. На практика го правиш недоволен. Затова бих обърнал внимание на приятелите от ПАОК да не правят повече подобни неща – не само спрямо Звезда, но и спрямо който и да е друг отбор.

Класиране в Евролигата

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Снимки: Gettyimages