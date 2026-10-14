Кметът на Перник прие медалисти от европейски и световни първенства по сумо

Кметът на Перник Станислав Владимиров се срещна с медалисти от европейски и световни първенства по сумо. Той се запозна с особеностите на този спорт, както и с ежедневието на състезателите, които тренират в клуб „Миньор“ с треньор Галина Венева. Тя беше придружена от своя помощник Калоян Иванов, който също е сред спечелилите призови отличия при мъжете до 23 години.

Наставникът разказа, че състезателите са участвали в две европейски първенства – едното в Полша, а другото в Унгария, като те са се състояли в отстояние на една седмица.

„Някои от нашите състезатели участваха и в двете, което означава, че имаха срещи в няколко възрастови групи“, уточни Венева.

Сред медалистите е двукратната европейска шампионка Полин Кариманова, която е на 14 години, но е спечелила златните медали в категориите за девойки до 15 и до 18 години. Калоян Иванов се е класирал на трето място при мъжете до 23 години. Петър Бойков е попаднал в призовата тройка при мъжете до 21 години, а Алекса Венева – при жените до 23 години. Бронзови медали са спечелили Весела Костова и Магдалена Величкова.

Помощник-треньорът Калоян Иванов представи пред кмета Владимиров подготовката на спортистите преди международните първенства.

„Нашата подготовка започна в края на юли, като тренирахме двуразово всеки ден. Бяхме на лагер, където провеждахме специализирани тренировки по сумо, а след това отново продължихме подготовката си в Перник“, поясни Иванов.

Ръководителят на клуба по сумо „Миньор“ Галина Венева изказа благодарност към общинската администрация за подкрепата и политиката, насърчаваща децата да тренират и да спортуват активно.

Кметът Станислав Владимиров припомни, че именно спортисти като тях са най-добрите посланици на мира и добрия пример по света, както и добър атестат за град като Перник, който може да се похвали с успелите си деца.

„Това е и целта на учредяването на финансов фонд, чрез който ще поощряваме успелите и талантливи спортисти от всички видове спорт, които се развиват в града ни. Надявам се със следващите бюджети да успеем да заделим повече пари, защото вие и вашият труд го заслужавате“, коментира Владимиров.

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