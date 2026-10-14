Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Кметът на Перник прие медалисти от европейски и световни първенства по сумо

  • 14 окт 2026 | 17:01
  • 324
  • 0
Кметът на Перник прие медалисти от европейски и световни първенства по сумо

Кметът на Перник Станислав Владимиров се срещна с медалисти от европейски и световни първенства по сумо. Той се запозна с особеностите на този спорт, както и с ежедневието на състезателите, които тренират в клуб „Миньор“ с треньор Галина Венева. Тя беше придружена от своя помощник Калоян Иванов, който също е сред спечелилите призови отличия при мъжете до 23 години.

Наставникът разказа, че състезателите са участвали в две европейски първенства – едното в Полша, а другото в Унгария, като те са се състояли в отстояние на една седмица.

„Някои от нашите състезатели участваха и в двете, което означава, че имаха срещи в няколко възрастови групи“, уточни Венева.

Сред медалистите е двукратната европейска шампионка Полин Кариманова, която е на 14 години, но е спечелила златните медали в категориите за девойки до 15 и до 18 години. Калоян Иванов се е класирал на трето място при мъжете до 23 години. Петър Бойков е попаднал в призовата тройка при мъжете до 21 години, а Алекса Венева – при жените до 23 години. Бронзови медали са спечелили Весела Костова и Магдалена Величкова.

Помощник-треньорът Калоян Иванов представи пред кмета Владимиров подготовката на спортистите преди международните първенства.

„Нашата подготовка започна в края на юли, като тренирахме двуразово всеки ден. Бяхме на лагер, където провеждахме специализирани тренировки по сумо, а след това отново продължихме подготовката си в Перник“, поясни Иванов.

Ръководителят на клуба по сумо „Миньор“ Галина Венева изказа благодарност към общинската администрация за подкрепата и политиката, насърчаваща децата да тренират и да спортуват активно.

Кметът Станислав Владимиров припомни, че именно спортисти като тях са най-добрите посланици на мира и добрия пример по света, както и добър атестат за град като Перник, който може да се похвали с успелите си деца.

„Това е и целта на учредяването на финансов фонд, чрез който ще поощряваме успелите и талантливи спортисти от всички видове спорт, които се развиват в града ни. Надявам се със следващите бюджети да успеем да заделим повече пари, защото вие и вашият труд го заслужавате“, коментира Владимиров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Станка Златева: Не е расизъм да защитаваш българските борци

Станка Златева: Не е расизъм да защитаваш българските борци

  • 14 окт 2026 | 15:18
  • 1316
  • 6
Голям интерес към българската селекция за Световното по муай тай при подрастващите

Голям интерес към българската селекция за Световното по муай тай при подрастващите

  • 14 окт 2026 | 11:12
  • 974
  • 0
Лош ден за България на Световното по борба в Лас Вегас

Лош ден за България на Световното по борба в Лас Вегас

  • 14 окт 2026 | 08:49
  • 1451
  • 1
Шефът на федерацията по карате с участие на световна конференция в Полша

Шефът на федерацията по карате с участие на световна конференция в Полша

  • 14 окт 2026 | 05:10
  • 1008
  • 0
Тодор Ангелов: Без Новиков, Милов и Назарян няма как да вземем медали

Тодор Ангелов: Без Новиков, Милов и Назарян няма как да вземем медали

  • 13 окт 2026 | 13:54
  • 3682
  • 0
Гриша Ганчев: Клубовете по борба трябва да изберат Тодор Ангелов, ако искат да изплуват от блатото

Гриша Ганчев: Клубовете по борба трябва да изберат Тодор Ангелов, ако искат да изплуват от блатото

  • 13 окт 2026 | 13:37
  • 2798
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Пд) и Ботев (Вр) на старта на Купа на елита

11-те на Ботев (Пд) и Ботев (Вр) на старта на Купа на елита

  • 14 окт 2026 | 18:00
  • 1040
  • 1
Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

  • 14 окт 2026 | 16:09
  • 19765
  • 23
Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

  • 14 окт 2026 | 14:27
  • 12394
  • 61
Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

  • 14 окт 2026 | 12:12
  • 19657
  • 85
Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

  • 14 окт 2026 | 14:51
  • 10976
  • 4
Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

  • 14 окт 2026 | 11:59
  • 9497
  • 4