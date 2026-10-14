Асен Златев: Проблемът на щангите беше как се харчат парите, а не колко са

Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести очаква да бъде вписано в Търговския регистър до дни, което да отпуши окончателно работата на федерацията.



След десетмесечна съдебна битка съдът реши в полза на Асен Златев, който бе избран за нов президент на Общото събрание през декември миналата година на мястото на Стефан Ботев. На пресконференция в София, на която присъстваха още новият генерален секретар на БФВТ Мариета Христова, старият генерален секретар Марин Милашки и мениджърът на олимпийския шампион Карлос Насар - Николай Жейнов, новото ръководство обеща прозрачност при работата си, спиране на злоупотребите и изчистване на задълженията, които са около половин милион евро.



Асен Златев коментира и промените, които ще бъдат направени с новия устав, приет от Управителния съвет.

Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

"Нашата цел на клубовете бе да направим президентското място доста по-малко привлекателно. Изготвили сме правилник за ръководство на федерацията. В него е описано какви процедури могат да бъдат правени, за да няма самоволно харчене на пари. От 2011 година нашите проблеми са не само юридически, но най-вече финансови. Това е и в основата на нашите беди. Искаме да намалим този мотив и да направим невъзможно изтичането на средства извън тези, които са предназначени за подготовката на спортистите. В момента подготвяме документацията и когато бъдем вписани, веднага да можем да подадем документи за финансиране към министерството. Надявам се това да ни позволи да имаме подготовка за Световната купа в Катар. Дори и два месеца да е тази подготовка, това ще ни даде по-добра основа за догодина", каза Златев.

"Начинът, по който се подготвят състезателите, не е нормален. Подготовката трябва да провеждана по съвсем различен начин в една европейска държава. Методиката при нас е известна. Мисля, че имаме най-добрата методика в света. С необходимото възстановяване всичко ще бъде съвсем различно. В нашата програма сме предвидили стимули за по-големите клубове", добави той.

Марин Милашки уточни, че влизането във власт на новото ръководство ще позволи на националните състезали да получат забавените си възнаграждения за тази година.

"Щангистите не са получавали заплати 10 месеца. За тази година са взели пари само за март и за април. Но те ще си получат възнагражденията накуп, когато федерацията подпише договор с ММС", каза Милашки.

Той посочи и съставът, който България ще изпрати на световното първенство. При жените единствената представителка ще бъде Бояна Костадинова в категория до 49 килограма. При мъжете ще участват Ангел Русев и Дениз Данев на 60 килограма, Иван Димов на 65 килограма, Карлос Насар до 95 килограма и Христо Христов до 110 килограма.

Златев бе попитан и как се отразяват събитията в българските щанги на децата и тяхното желание да тренират и да се развиват.

"Има отлив при децата. Този скандал се отрази. Родителите не искат да дават децата си в спорт, в който не е ясно какво се случва във федерацията. Но ако си изпълняваме програмата, ще върнем тези дечица в залата и ще попълним празнотите, които се получиха. Благодаря на нашите състезатели, деятели и треньори, които толкова изстрадаха през последните 15 години. Надявам се този въпрос да бъде решен веднъж завинаги. Благодаря на всички, които останаха в нашия спорт - по чудо! Надявам се да почнем да работим по нов начин."

Уверение в тази посока даде и Мариета Христова: "Това, което досега се случваше с финансовото състояние на федерацията, трябва да бъде забравено. Няма да позволим един ред да се разходва неправомерно."

Според Асен Златев големият проблем винаги е бил как се харчат парите, а не колко са.

"Парите до момента винаги са били достатъчно, но не са били изразходвани правилно. През 2014 година, когато бях отново кандидат за президент, имаше оставащи 200-300 хиляди лева оставащи според плана ми. Тогава обаче загубих изборите с 28:29."

"В последната една година федерацията бе на автопилот. Всички министри през последната година помагаха на федерацията, но чрез Управителния съвет, а не чрез президента. А той е крайъгълен камък. Това ще се промени сега, защото задълженията, които спешно трябва да се покрият, са 500 000 евро", обобщи Николай Жейнов.

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