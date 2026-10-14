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Асен Златев говори след края на съдебната сага в българските щанги

  • 14 окт 2026 | 11:59
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Асен Златев говори след края на съдебната сага в българските щанги

Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев дава пресконференция в Пресклуб „България“ от 13:00 часа днес.

Златев ще говори след края на съдебната сага с предишния председател на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, който само преди няколко дни обяви фалит на федерацията.

На пресконференцията ще говорят още Мария Милашка, бивш генерален секретар и член на Управителния съвет на Българската федерация по вдигане на тежести, Мария Христова, новоизбран генерален секретар, както и Николай Жейнов, който е мениджър на Карлос Насар.

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