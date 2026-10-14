"Sportal Fight Club": "Рамус София Къп" се завръща с мотото "Таекуондо срещу зависимости"

Главният организатор на Международния турнир по таекуондо „Рамус София къп“, Димитър Михайлов, и Иво Велчев, генерален секретар на Европейския полицейски спортен съюз, гостуваха в “Sportal Fight Club”.

Те споделиха повече детайли около подготовката за тринадесетия международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София къп“ 2026. Официалното му откриване ще се проведе в 12 ч. на 24 октомври 2026 г. (събота) в Спортна зала „Левски София”. Състезанието се организира от Таекуондо клуб „Рамус“ съвместно с Българската федерация по таекуондо.

“Правим състезанието в чест на Деня на народните будители. Почнахме през 2013-та. Тогава нямаше много състезания по таекуондо и аз имах голямото желание да развивам и популяризирам олимпийския спорт таекуондо и да давам възможност на нашите състезатели да се изявят на наша територия в международна конкуренция. Отново очакваме сериозен интерес. Около 600 състезатели от над 10 държави. Нашето мото е “Таекуондо срещу зависимостите”, сподели Михайлов в студиото ни.

В тази връзка и заради общата цел - превенция на зависимостите, патрон на турнира е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, чието ведомство има водеща роля във важната за цялото общество мисия.

“Един ден пред децата ще дойде време да избират между доброто и лошото и тогава трябва да се сетят за спорта, за разговорите с треньорите, за битките, и да заемат правилното решение”

Вижте цялото интервю с Димитър Михайлов и Иво Велчев тук:

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