Девин Чарлтън направи равносметка на изключителния си сезон през 2026 година

Бахамската лекоатлетическа звезда Девин Чарлтън направи преглед на впечатляващия си състезателен сезон през 2026 година. В рамките на кампанията тя грабна трета поредна световна титла в зала на 60 метра с препятствия, завоюва златен медал на 100 метра с препятствия на Игрите на Британската общност и завърши на второ място във финала на Диамантената лига в Брюксел.

Двукратната участничка на олимпийски игри изпраща може би най-силната година в спортната си кариера, записвайки върхови постижения както на открито, така и под покрив.

Чарлтън постигна исторически триумф на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. Там бахамката не само спечели трето поредно планетарно злато на 60 метра с препятствия, но и изравни собствения си световен рекорд от 7.65 секунди. С това тя стана първата жена в историята на леката атлетика с три последователни титли в дисциплината. Успехите ѝ продължиха със златно отличие на Игрите на Британската общност в Глазгоу, Шотландия, и сребърен медал от финала на Диамантената лига в Брюксел.

На национално ниво Чарлтън подобри рекорда на Бахамите на 100 метра с препятствия общо три пъти през сезона, като фиксира личното си постижение на 12.33 секунди. Този резултат я нареди на трето място в световната ранглиста за годината в дисциплината, а общият ѝ актив включваше класирания в челната тройка на осем турнира на открито.

Бахамската атлетка сподели впечатленията си по време на лекоатлетически семинар, организиран от нейната фондация ЧДевин Чарлтън Бариър Брейкърс“ на стадион ЧТомас А. Робинсън“.

“Смятам, че постигнах много от целите, които си бях поставила“, сподели Чарлтън. “Изравних личния си рекорд в зала, станах световна шампионка под покрив и подобрих националния рекорд на открито три пъти. Това категорично беше най-добрият ми сезон, както в зала, така и на открито. Безкрайно съм благодарна за този път, но и амбицирана, защото чувствам, че имам още много сили и възможности.“

Докато в предишни години най-силните изяви на Чарлтън бяха предимно на закрито, през 2026 година тя демонстрира отлична форма през целия сезон. Личният ѝ треньор Роландо Грийн посочи през септември пред “Насау Гардиън Спортс“, че съвместната им работа е била насочена към подобряване на финалната фаза от бягането.

“Тъй като стартирам изключително добре, последната част от бягането ми изискваше корекции в продължение на няколко години. Опитахме различни методи и научихме много“, обясни атлетката. “Работих усилено върху издръжливостта и запазването на самообладание в края на дистанцията. Имаме още работа, но смятам, че през следващия сезон всичко ще си дойде на мястото.“

През цялата година Чарлтън водеше оспорвани битки със своята тренировъчна партньорка и световна рекордьорка на 100 метра с препятствия Масай Ръсел от САЩ. Във финала на Диамантената лига именно възпитаничките на треньора Грийн — Ръсел, Чарлтън и ямайката Меган Симъндс — окупираха първите три места на почетната стълбичка.

“Когато заставаш всеки ден до най-добрите в света, няма как това да не ти се отрази положително“, допълни бахамската състезателка. “Когато правиш оспорвани серии на тренировка, състезанията започват да приличат на тренировъчен процес и напрежението намалява. Страхотно е и съм благодарна за възможността да се подготвям с тях ежедневно.“

Чарлтън вече гледа напред към подготовката си за следващата кампания, като основният ѝ стремеж остава запазването на победния ритъм.

“Целта винаги е да печеля и да бягам бързо. Искам да надградя инерцията от този сезон, да продължа да свалям личните си времена, да подобря националния рекорд и да завършвам на върха“, завърши тя.

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Снимки: Gettyimages