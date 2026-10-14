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Алмгрен ще стартира на 10 000 метра в Стокхолм през 2027 г.

  • 14 окт 2026 | 12:55
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Алмгрен ще стартира на 10 000 метра в Стокхолм през 2027 г.

Европейският шампион от Швеция Андреас Алмгрен ще зарадва родната публика с участие в бягането на 10 000 метра по време на турнира от Диамантената лига в Стокхолм през идния юни. Шведският атлет стана първият състезател с официално потвърдено участие за кампанията на най-комерсиалната лекоатлетическа верига за 2027 година, като неговият старт на шведска земя е насрочен за 6 юни.

За 31-годишния Алмгрен това ще бъде ново емблематично появяване пред местните фенове на “Баухаус-Галан“, където през 2025 година той извоюва първата си победа в турнир от Диамантената лига. Настоящият континентален първенец и бронзов медалист от световно първенство на 10 000 метра наскоро грабна и златното отличие в полумаратона по време на Световното първенство по шосейно бягане в Копенхаген.

Шведът се превърна в постоянно присъствие сред най-добрите в Диамантената лига, записвайки шест класирания в челната тройка през последните три сезона. Най-паметният сред тях бе през 2025 година, когато триумфира на 5000 метра под бурните овации на домакинските трибуни, поставяйки нов европейски рекорд с време 12:44.27 минути.

“Очаквам с огромно нетърпение бягането на 10 000 метра на “Баухаус-Галан“. Поставянето на европейския рекорд на 5000 метра на Олимпийския стадион в Стокхолм през 2025 година беше едно от най-невероятните преживявания в кариерата ми, а сега целта ми е да се представя още по-силно на двойно по-дългата дистанция“, сподели шведският бегач.

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Снимки: Gettyimages

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